Arrestan a un hombre por posible tiroteo en la autopista 60 en Industry

Las autoridades arrestaron a un hombre sospechoso de disparar su arma contra otro conductor durante un altercado en la autopista 60 en City of Industry.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) dijo que los agentes arrestaron a Michael Vickers, de 51 años, el jueves por la tarde por intento de asesinato en su residencia en Moreno Valley.

Los investigadores dijeron que pudieron usar sus recursos para encontrar una foto de Vickers, y la víctima del tiroteo pudo identificarlo en una fila fotográfica.

El altercado ocurrió el jueves, alrededor de las 6:10 a.m., en la autopista 60 en dirección oeste cerca de la avenida Azusa. Vickers conducía una camioneta Ford F-250 negra que se vio involucrado en un choque con un Honda gris.

Cuando Vickers huyó del lugar, el conductor del Honda lo siguió y lo detuvo. Cuando salió del auto para enfrentarse a Vickers, el hombre respondió disparando su arma.

La víctima fue trasladada a un hospital con heridas de bala.

