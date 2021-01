Citas disponibles para la vacuna contra COVID-19, dice el condado de Los Ángeles

Los funcionarios del condado de Los Ángeles dijeron el domingo que citas están disponibles esta semana en los cinco grandes centros de vacunación contra el coronavirus del condado en Magic Mountain, Pomona Fairplex, Cal State Northridge, Forum en Inglewood y la Oficina de Educación del Condado en Downey.

Las citas se pueden reservar en www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm.

A los residentes que reciban su primera dosis de la vacuna en un sitio de vacunación de gran capacidad administrado por el condado se les proporcionará la fecha y el lugar para recibir su segunda dosis y se registrarán automáticamente para su cita de segunda dosis. También recibirán recordatorios por correo electrónico.

El domingo, el condado informó de 8,243 nuevos casos de COVID-19 y 98 muertes adicionales, lo que eleva los totales del condado a 1,073,111 casos y 15,260 muertes.

Había 6,697 personas con COVID-19 hospitalizadas en el condado hasta el domingo, frente a las 6,881 del día anterior. Ese número había alcanzado un pico de más de 8,000 a principios de este año.

Pero aunque ese número ha bajado, los trabajadores de la salud y la capacidad de la UCI siguen abrumados, y la región del sur de California sigue teniendo 0% de espacio disponible en la UCI y permanece bajo la orden regional de quedarse en casa.

Los funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles han estado pidiendo paciencia entre los residentes ansiosos por vacunarse contra el COVID-19, ya que los suministros siguen siendo lamentablemente cortos y el sistema de reserva en línea sobrecargado deja a muchas personas frustradas mientras intentan programar citas.

"También estamos viendo una disminución en las hospitalizaciones y varios otros indicadores que rastreamos, incluyendo la tasa de positividad de las pruebas, el porcentaje de visitas al departamento de emergencias asociadas con COVID-19 y el porcentaje de muestras respiratorias positivas para COVID-19 en los sitios de vigilancia del laboratorio centinela", dijo el Dr. Paul Simon, director científico del Departamento.

"Sin embargo, a pesar de estas tendencias prometedoras, quiero enfatizar que el número de casos, hospitalizaciones y muertes sigue siendo demasiado alto", él dijo. "Por lo tanto, si bien hay motivos para tener esperanza, todos debemos permanecer atentos y seguir así disciplinados, con máscaras, distanciamiento físico cuando estamos fuera de casa, evitando reuniones y lavándonos las manos frecuentemente”.

Simon dijo que los cinco sitios, cada uno con capacidad para administrar 4,000 inyecciones por día, operarán a una capacidad mucho menor esta semana, probablemente en el rango de 2,000 a 2,500.

El condado espera recibir alrededor de 143,900 dosis más de vacunas esta semana. Sin embargo, dado que las personas necesitan recibir dos dosis del medicamento, con un intervalo de tres a cuatro semanas, la mayor parte de la vacuna que se lanzará esta semana se utilizará para administrar segundas dosis a las personas que ya han recibido la primera. Barbara Ferrer, directora de Salud Pública, estimó anteriormente que solo 37,900 de las nuevas dosis estarán disponibles para que las personas reciban su primera dosis.

Simon dijo el viernes que las cifras más recientes mostraron que ya se han administrado 441,140 dosis de vacuna en el condado, aunque dijo que es probable que el número sea mucho mayor debido a retrasos en el recuento de los totales de vacunación. Hasta esta semana, el condado había recibido alrededor de 853,000 dosis totales.

Simon dijo que la gente no debería mirar esos números y asumir que hay 400,000 dosis sin usar en el condado, y señaló nuevamente el retraso en los informes de vacunación y la administración diaria de dosis. Si la asignación semanal del condado no mejora drásticamente más allá del promedio actual de alrededor de 150,000, "el esfuerzo de vacunación probablemente se extenderá hasta el 2022", dijo Simon.

Dijo que si el condado puede aumentar su asignación a 500,000 por semana, "tendríamos el potencial de llegar al 75% de la población adulta en el condado, o 6 millones de adultos, a mediados del verano".

Mientras tanto, instó a tener paciencia y dijo: "Comprendemos lo importante que es sacar la vacuna lo más rápido posible".

En sus esfuerzos por continuar sirviendo a la comunidad como un ministerio de la fe católica que reconoce el entierro de los muertos como una de las Obras de Misericordia Corporales, los Cementerios y Mortuorios Católicos de la Arquidiócesis de Los Ángeles están ofreciendo nuevas opciones sin contacto en respuesta a una mayor demanda de sus servicios como resultado de un aumento debido al aumento de muertes asociadas con COVID-19 y las restricciones pandémicas estatales y locales.

Dijo que el estado está mejorando su sitio web de citas de vacunas, al que está vinculado el sistema del condado, por lo que debería funcionar sin problemas esta semana.

El condado también tiene un sistema de reservaciones por llamada, que está disponible de 8 a.m. a 8:30 p.m. al 833-540-0473. Pero esa línea debe ser utilizada solo por personas que no pueden usar el sitio web, dado que los volúmenes de llamadas ya son excesivamente altos, dijo Simon.

El sábado, el departamento de salud confirmó 269 nuevas muertes y 10,537 nuevos casos de coronavirus.

Actualmente hay 6881 personas con COVID-19 hospitalizadas y el 24% se encuentra en la UCI. Esta es la primera vez desde el 29 de diciembre que las hospitalizaciones diarias disminuyeron a menos de 7,000 pacientes. Pero aunque ese número ha bajado, los trabajadores de la salud y la capacidad de la UCI siguen abrumados, y la región del sur de California sigue teniendo 0% de espacio disponible en la UCI y permanece bajo la Orden regional de estadía en el hogar.

También se informaron ocho nuevos casos de síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C). Esto eleva el total de casos de MIS-C en el condado de Los Ángeles a 62 niños, uno de los cuales murió. Los 62 fueron hospitalizados y el 45% fueron tratados en la UCI. De los niños con MIS-C, el 31% eran menores de 5 años; el 37% tenía entre 5 y 11 años; y el 32% tenían entre 12 y 20. Los niños latinos representan casi el 74% de los casos reportados.

MIS-C es una condición inflamatoria asociada con COVID-19. Los síntomas incluyen fiebre que no desaparece y partes del cuerpo inflamadas, como corazón, pulmones, riñones, cerebro, piel, ojos u órganos gastrointestinales. Si cree que su hijo muestra síntomas de MIS-C, comuníquese con su proveedor de atención primaria o de atención de urgencia. Busque atención de emergencia para afecciones críticas o potencialmente mortales. Si no tiene un proveedor de atención primaria, marque 211 y el condado de Los Ángeles lo ayudará a conectarse con uno.

También el domingo, los funcionarios anunciaron la apertura prevista de un sitio emergente de prueba COVID-19 en el Veteran's Memorial Park, 6364 Zindell Ave. en Commerce. El sitio abrirá el martes.

Las pruebas son gratuitas y no se requiere prueba de seguro médico. Todas las pruebas in situ se realizarán de 10 a.m. a 4 p.m. del 26 al 30 de enero.