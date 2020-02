Espere algunos cierres en las rampas de las autopistas 405 y 105 cerca de LAX

Las rampas de la autopista San Diego (405) en dirección norte y sur hacia la autopista Glenn Anderson (105) en dirección oeste estarán cerradas durante las tardes hasta el sábado por la mañana.

La vía hacia el norte fue cerrada del martes a las 9 p.m. a las 5 a.m. del miércoles. También estará cerrada a partir del miércoles de las 9 p.m. a las 5 a.m. del jueves; de las 9 p.m. del jueves a las 5 a.m. del viernes; y finalmente, del viernes a las 9 p.m. al sábado a las 6 a.m., de acuerdo con información Caltrans.

El conector hacia el sur fue cerrado del martes a las 9 a.m. al miércoles a las 6 a.m. Volverá a cerrarse el paso de las 9 p.m. del miércoles a las 6 a.m. del jueves; de las 9 p.m. del jueves a las 6 a.m. del viernes y de las 9 p.m. del viernes a las 6 a.m. del sábado.

A causa de los cierres, habrá desvíos. Los funcionarios alentaron a los conductores a usar una entrada diferente al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mientras los conectores están cerrados.