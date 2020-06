Cierre temporal de la panadería Porto’s en Downey tras casos de COVID-19

El restaurante “Porto's Bakery and Café” en Downey cerrará temporalmente después de que tres empleados dieron positivo por COVID-19



La popular panadería cubana cerrará temporalmente, pero los pedidos de comida que se hacen en línea y ser recogida en su automóvil, se reanudará el lunes.

"Porto's Bakery and Cafe" decidió cerrar su ubicación en Downey "por precaución" después de que tres miembros del equipo dieron positivo por COVID-19.



El popular restaurante cubano señaló que no se requiere el cierre, pero están tomando la medida voluntaria "a pesar de que estos empleados habían sido puestos en cuarentena y no trabajaban desde antes de ser evaluados".



El cierre temporal le dará tiempo a la empresa para que contrate a una empresa profesional externa para desinfectar el espacio y les dará tiempo a los empleados para hacerse la prueba.



"Continuaremos cumpliendo y superando las recomendaciones y pautas establecidas por los CDC y el Departamento de Salud Pública para mantener un ambiente de trabajo saludable y seguro en el futuro", informó Porto’s a través de un comunicado en Twitter.



Las otras ubicaciones de Porto’s permanecerán abiertas. Los pedidos en línea para ser recogidas en el automóvil se reanudará el lunes 29 de junio.