Cierre de calles cerca de Beverly Hilton por ceremonia de los Globos de Oro

El primero de una serie de cierres de carreteras comenzará este viernes cerca del Beverly Hilton para dar paso a la entrega anual 78 de los Globos de Oro este domingo.

El carril de la acera en dirección este del Bulevar Wilshire, al este de Whittier estará cerrado, al igual que Merv Griffin Way en ambas direcciones entre los bulevares North Santa Monica y Wilshire. Ambos tramos permanecerán cerrados, desde las 6 a.m., hasta el lunes, a las 4 a.m., según información de la ciudad de Beverly Hills.

Los siguientes cierres / restricciones de calles adicionales están planeados esta semana:

El Bulevar North Santa Monica estará cerrado al tráfico en dirección oeste desde el Bulevar Wilshire hasta Century Park East, a partir del viernes, a las 9 p.m., hasta el lunes, a las 4 a.m.

El Bulevar North Santa Monica estará cerrado al tráfico en dirección este desde Wilshire hasta Century Park East, desde el sábado, a las 9 p.m., hasta el lunes, a las 4 a.m. del lunes. South Santa Monica permanecerá abierto en ambas direcciones.

Whittier, Carmelita, Elevado y Lomitas, a la altura de Walden Drive y Tenton Drive, junto con los callejones adyacentes, permanecerán abiertos al tráfico de la calle el domingo.Sin embargo, todas las calles estarán señalizadas con letreros de no estacionarse, a partir de la medianoche de esa noche.

No se permitirá estacionarse en Whittier Drive entre los bulevares Wilshire y Sunset desde domingo, a las 6 a.m., hasta la medianoche de esa noche.

Durante esas mismas horas, el estacionamiento estará restringido a los vehículos de los residentes con un permiso o código de exención en:

- Avenida Carmelita, entre Wilshire y Walden Drive;

- Avenida Lomitas, entre Whittier y Walden;

- Avenida Elevado, entre Wilshire y Walden;

- Trenton Drive, entre Whittier y Wilshire;

- Walden Drive entre el Bulevar Santa Monica y Whittier; y

- Greenway Drive, entre el Bulevar Sunset y Whittier.

Los residentes sin permiso de estacionamiento pueden obtener una exención de estacionamiento llamando al 310-285-2548 o en línea, haciendo clic aquí.

Las preguntas antes del evento deben dirigirse a la Oficina de Tráfico del Departamento de Policía al 310-285-2196. Los residentes también pueden llamar a la línea directa de los Globos de Oro al 310-550-4680 de 9 a.m. a 6 p.m., entre semana, y de 1 a 9p.m. el día del evento.

La ceremonia de los Globos de Oro se lleva a cabo tradicionalmente en su totalidad en el Beverly Hilton, pero este año se realizará entre ambas costas del país debido a la pandemia de COVID-19. Tina Fey presentará una porción desde Rainbow Room en Nueva York y Amy Poehler estará en Beverly Hills.