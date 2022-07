Cierran tráfico tras protesta por el derecho al aborto; hay arrestos

Un par de veterinarios del grupo RiseUp4AbortionRights se encadenaron a una instalación de poste de luz en el Museo de Arte del Condado de Ángeles (LACMA) en medio de un mar de bolsas para cadáveres, perchas y sangre falsa en un intento de llamar la atención sobre las vidas que se verán afectadas en EEUU por la anulación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema.

La protesta de desobediencia civil en LACMA, ubicada en la cuadra 5905 de la Wilshire Blvd., en el área de Miracle Mile, comenzó alrededor de la 1 p.m., según el grupo. La protesta atrajo a la policía al sitio y arrestó a dos mujeres, según el grupo.

“Estoy arriesgando mi cuerpo hoy aquí como un llamado a la acción", dijo Lavi Bourne. “Porque no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos roban nuestra libertad, derechos y futuro. No hay negocios cuando nos quitas nuestros derechos. Nosotros exijimos el aborto legal en todo el país ahora”.

Victoria Eggers, la otra veterana y organizadora del capítulo de Los Ángeles de RiseUp4AbortionRights.org y Vets Rise For Roe dijeron: “Me alisté para defender la libertad, que no me roben la mía. Juntos, podemos levantarnos por la igualdad y derechos humanos. “Esto no es una protesta contra LACMA, sino un llamado a la comunidad de artes, y a toda la sociedad: El silencio es cumplimiento. Empieza a tomar acción y levántate por el derecho al aborto ahora”.

Luna Hernández, organizadora de RiseUp4AbortionRights y Revolution Club, dijo: “La maternidad forzada es la esclavitud femenina. Lo qué sucedió aquí hoy, es un llamado de acción”.

RiseUp4AbortionRights.org dice que es una organización que busca realizar protestas masivas, sostenidas y no violenta para exigir al gobierno que restaure la legalización del en todo el país.

La protesta cerró el tráfico en ambas direcciones en Wilshire Boulevard desde las avenidas Spaulding hasta Fairfax, informó la policía de Los Ángeles.