Cierran cuatro clínicas por serias violaciones de la ley

Durante más de una década los investigadores de Los Ángeles estuvieron siguiendo los pasos de una familia que tenía negocios de venta de medicamentos en comunidades hispanas. El martes, las autoridades terminaron cerrando cuatro establecimientos debido a serias violaciones de la ley.

Uno de los negocios cerrados está ubicada en el bulevar James M. Wood en el sector de Westlake, donde autoridades dicen que la familia que lo operaba vendió más de 13 mil 800 fármacos ilegales.

Fue una investigación de 16 años que terminó con el cierre de cuatro negocios y varios miembros de una misma familia con órdenes judiciales.

Se trata del caso en contra de la familia Domínguez, que según la Oficina del Fiscal de Los Ángeles Mike Feuer, operaba sin licencia farmacias ilícitas donde se vendían productos medicinales ilegales.

"Usted sabe que uno viene con la necesidad, y pues busca un lugar por los medios que a veces uno no puede pagar tanto [por lo medicamentos]", dijo Ilsi López, quien recurrió a los servicios.

López señaló que recurrió a los servicios de la familia Domínguez en el negocio que tenían en la cuadra 730 de la calle Alvarado.

"Inyectaban, me dijo una amiguita que se inyectaba con ellos y vine y si me inyectaron y me sentí muy bien", contó Alvarado.

Pero según investigadores, esa no fue la suerte de una madre y su hijo que en el 2010 tuvieron que ser hospitalizados luego de ser inyectados en el otro negocio que tenía la familia Domínguez en la cuadra 1828 y 1826 del bulevar James M. Wood, que también fue clausurada.

Un tercer comercio cerrado estaba en cuadra 708 de la Avenida Hartford y el cuarto en la Avenida Garfield de South Gate.

"Como decimos, por unos pagan todos, porque hay personas que no tienen escrúpulos y le dan alguna medicina que no está bien, pues le puede hacer dañó, hasta la muerte", agregó López.

Por eso mismo, autoridades advierten que los farmacéuticos ilegales representan un riesgo para la salud, y la oficina del fiscal recomienda que nunca compré este tipo de productos y que no se confíe de lugares sin licencia.

Entre aquí para conocer la lista de clínicas gratuitas o a bajo costo que la ciudad ofrece, también puede llamar al 211.