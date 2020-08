Cientos de familias en Santa Ana podrán solicitar ayuda para la renta

Residentes de la ciudad de Santa Ana podrán obtener ayuda económica para el pago de renta y otros servicios como gas y electricidad, gracias a un fondo federal CARE de más de $28 millones de dólares.

Las personas que califiquen podrán recibir hasta $1500 dólares para pagar la renta y hasta $500 para ayudarle con pagos en servicios de electricidad o el agua.

“Es muy importante para nosotros ayudar a la gente de Santa Ana y darles los recursos y asistencia que necesitan”, dijo Paul Eakins, vocero de la ciudad de Santa Ana.

Rubén Díaz, residente de Santa Ana, le dijo a Telemundo 52 que se puso feliz en cuanto se enteró de la ayuda financiera.

“Primordialmente por que la gente no tiene para pagar sus necesidades, no tienen cómo salir adelante, pagar luz, renta, agua y con las horas que uno trabaja no se puede”, dijo Díaz.

La ayuda que es el segundo paquete de estímulo para los residentes, fue aprobada de manera unánime por el consejo para que se repartieran los fondos lo más rápido posible, y siendo Santa Ana una de las ciudades con una gran población de inmigrantes, está ayuda es para todos sin importar el status migratorio de las personas

“Nosotros no preguntamos sobre el estatus migratorio de las personas, lo único que tienen que hacer es comprobar que son residentes de Santa Ana”, dijo Eakins.

Por tener el mayor número de contagios en el condado, un grupo de voluntarios y trabajadores de las ciudad también están repartiendo bolsas con artículos de primera necesidad sanitaria a domicilio.

Para más información sobre esta ayuda financiera llame al 714-667-2273 o entre a la página www.santa-ana.org/cares