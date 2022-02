Científicos revelan fuente del misterioso terremoto que originó un tsunami mundial

Científicos, incluidos investigadores del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, descubrieron la fuente de un misterioso tsunami que creó un tsunami mundial en agosto de 2021, según informó un comunicado de la Unión Geofísica Americana.

Un terremoto de magnitud 7,5 golpeó cerca de las Islas Sandwich del Sur en el Océano Atlántico Sur y causó un tsunami en todo el mundo.

El epicentro estuvo a unas 30 millas por debajo de la superficie de la Tierra y a unas 250 millas de largo. Era demasiado profundo para iniciar un tsunami y debería haber resultado en un terremoto mucho más grande, dijeron los investigadores.

Un estudio publicado el martes reveló que el terremoto fue una serie de cinco subterremotos repartidos en varios minutos. El tercer subsismo fue menos profundo y registró una magnitud de 8,2 que tuvo una profundidad de unas 10 millas.

Probablemente fue el terremoto lo que provocó un tsunami en todo el mundo. El estudio fue publicado en la revista AGU Geophysical Research Letter.

El autor principal del estudio, Zhe Jia, sismólogo del Instituto de Tecnología de California, dijo que debido a que el terremoto de las Islas Sandwich del Sur fue complejo, con múltiples sub-terremotos, su señal sísmica fue difícil de interpretar.

El sismo quedó escondido dentro de la maraña de ondas sísmicas, que interfirieron entre sí durante el transcurso del evento. No fue sino hasta que Jia filtró las ondas usando un período más largo, hasta 500 segundos, que la señal oculta del terremoto fue clara.

El sismo de 200 segundos de duración representó más del 70% de la energía liberada durante el sismo, dijo Jia.

"El tercer evento es especial porque fue enorme y silencioso", dijo Jia en un comunicado. "En los datos que normalmente miramos (para el monitoreo de terremotos), era casi invisible", agregó el científico.

El Servicio Geológico de EEUU informó inicialmente del sismo de magnitud 7,5 y agregó el sismo de 8,2 al día siguiente, cuando un tsunami sorpresa azotó las costas a una distancia de hasta 6,000 millas.

“Necesitamos repensar nuestra forma de mitigar los riesgos de terremotos y tsunamis. Para hacer eso, necesitamos caracterizar con rapidez y precisión el verdadero tamaño de los grandes terremotos, así como sus procesos físicos”, dijo Jia en el comunicado.

Es fundamental mejorar las predicciones porque este tipo de terremotos pueden crear tsunamis inesperados, dijo Judith Hubbard, geóloga del Observatorio de la Tierra de Singapur que no participó en el estudio.

“Con estos terremotos complejos, ocurre el terremoto y pensamos, 'Oh, eso no fue tan grande, no tenemos que preocuparnos'. Y luego el tsunami golpea y causa muchos daños”, dijo Hubbard en un comunicado.

Lo ocurrido en Tonga sacudió varios países y generó alertas de tsunamis.

"Este estudio es un gran ejemplo de cómo podemos entender cómo funcionan estos eventos y cómo podemos detectarlos más rápido para que podamos tener más advertencias en el futuro", agregó la geóloga.

Jia dijo que el monitoreo común a menudo se enfoca en períodos cortos y medianos de olas, y los períodos más largos pueden omitirse.

“Es difícil encontrar el segundo terremoto porque está enterrado en el primero'', dijo Jia.

“Es muy raro que los terremotos complejos como este sean observados. Y si no usamos el conjunto de datos correctos, realmente no podemos ver lo que está escondido dentro”, concluyó.