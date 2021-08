CicLAvia retoma las calles con un evento en Wilmington

CicLAvia, el festival de calles abiertas que despeja varias vías del tráfico para permitir que los residentes exploren a pie, en bicicleta o en patines, regresó este domingo después de una pausa del COVID-19.

Algunas calles de Wilmington estarán cerradas para la realización del evento.

El Bulevar Avalon estará cerrado al tráfico entre las calles M y C, de 9 a.m. a 4 p.m. La Calle M Street está cerrada al este del Bulevar Avalon, y la Calle C estará cerrada al oeste del Bulevar Avalon hasta Wilmington Waterfront Park. En total, alrededor de 2 1/4 millas de calle están abiertas para que la gente deambule.

La asistencia al evento es gratuita y las personas pueden explorar la ruta y los negocios / restaurantes a lo largo del camino a su gusto.

Se planean eventos adicionales de CivLAvia este año:

el 10 de octubre, en el centro de Los Ángeles, que marca el undécimo aniversario del evento, y

el 5 de diciembre, en el sur de Los Ángeles.

“Con el estado ahora abierto, los angelinos están ansiosos por regresar a algunas de las actividades y rutinas agradables y memorables que nos hemos estado perdiendo durante el año pasado mientras, con suerte, mantenemos calles más lentas, cenas al aire libre y aire más limpio'', dijo el director ejecutivo de CicLAvia, Romel Pascual el pasado julio al anunciar el reinicio de los eventos.

“Nuestra misión promueve la positividad y la seguridad, y esperamos ayudar a inculcar la confianza social y devolver la comodidad a la comunidad”.

CicLAvia canceló cinco eventos en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

Los organizadores comenzaron a trabajar con la ciudad en el programa de cenas al aire libre Al Fresco a fines de 2020, específicamente en las áreas que fueron más afectadas por la pandemia, como Boyle Heights, Chinatown, el distrito de Westlake, Pacoima y South L.A.

Los funcionarios de CicLAvia anunciaron, el 19 de mayo, que ayudarían a la ciudad a expandir el programa, que comenzó en mayo de 2020 para ayudar a los restaurantes a atender de manera segura a los huéspedes durante la pandemia de COVID-19, y tomarán medidas para hacerlo permanente.

“CicLAvia es un componente importante de la recuperación de Los Ángeles y las experiencias que hemos compartido colectivamente en CicLAvia refuerzan lo dinámicos, conectados y resistentes que somos como angelinos'', dijo Pascual. “Por favor, venga y celebre con nosotros, ya sea su 35a CicLAvia o la primera”.

Durante el evento en el centro de CicLAvia “Corazón de Los Ángeles”, el 10 de octubre, la organización sin fines de lucro celebrará su undécimo año abriendo las calles para peatones, ciclistas y más. El primer evento tuvo lugar el 10 de octubre de 2010 en un tramo desde East Hollywood hasta el centro de Los Ángeles y Boyle Heights.

Más de 100,000 personas se sumaron al evento, superando las expectativas de la organización.

Durante los últimos 11 años, CicLAvia ha recibido a más de 1,8 millones de personas en 35 eventos en casi 226 millas de calles abiertas.

“El regreso de CicLAvia es una luz brillante a medida que nos recuperamos juntos como ciudad'', dijo la gerente general del Departamento de Transporte de Los Ángeles, Seleta Reynolds. “Nuestras calles y espacios públicos deben ser lugares de alegría y conexión para las comunidades. No hay evento como CicLAvia para hacer eso real para los angelinos”.

CicLAvia se inspiró en los eventos de la ciclovía en Bogotá, Colombia, que comenzaron hace 45 años.

Para obtener más información sobre los próximos eventos, haga clic aquí.