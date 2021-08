CHP descarta influencia alcohólica en choque mortal contra apartamento en Anaheim

Los funcionarios de la Patrulla de Caminos de California (CHP) indicaron que la posible causa del accidente fatal del martes por la tarde, que involucró a un camión volteo que se desvió de una rampa de la autopista y entró en un edificio de apartamentos de Anaheim, fue médica o mecánica.

El conductor del camión, identificado por el CHP como Rafael Pacheco, de 54 años, no estaba bajo la influencia de alcohol o drogas cuando ocurrió el accidente, dijo la CHP.

"Estaba en estado de shock", dijo Joshua Jones, testigo del accidente y residente de uno de los apartamentos involucrados, sobre el conductor del camión después del incidente. "Estaba sentado allí parpadeando, tenía sangre corriendo por su rostro".

Jones dice que fue pura adrenalina lo que lo llevó a correr entre montones de escombros para rescatar al conductor, quien perdió el control de la camioneta y chocó contra un automóvil detenido al pie de la rampa de la Autopista 57 en la Avenida Lincoln.

"Solo estaba tratando de que me mirara y dijera algo, ¿sabes?" , dijo Jones. Él y otros vecinos en el edificio llevaron al conductor a un lugar seguro y el conductor estuvo alerta y hablando antes de que los paramédicos se lo llevaran.

El camión siguió su marcha después de desviarse de la autopista, chocando con otros dos autos, atravesando una cochera y dos edificios de Apartamentos Corsica antes de aterrizar en la habitación de un residente.

"Fue realmente malo", dijo el residente del apartamento Zuhdit Mino. "Escuché los tres golpes, golpeó una pared, el segundo y el último ... fue muy fuerte. También sacudió los apartamentos".

Ese residente, a quien la CHP identificó como Rory Antoine, de 61 años, murió en el accidente.

La policía dice que Antoine fue golpeado y murió a consecuencia del impacto. Fue arrastrado con tanta fuerza que no estaba claro dónde comenzaba y terminaba su sala de estar.

"Estábamos tratando de determinar si esa persona estaba en el segundo edificio o en el primer edificio", dijo Florentino Olivera, oficial de CHP. "Pero después de nuestra investigación se determinó que venía del primer edificio".

Edgar Lua y su novia estaban en uno de los autos también golpeados por el camión de la empresa de pavimentación Fullerton.

"Fue un gran impacto, nos empujó un poco hacia un lado, casi perdimos el control", recordó Lua.

Decenas de residentes de apartamentos fueron desplazados el martes por la noche por el accidente. La Cruz Roja estaba en el lugar, ayudando a ubicar a algunas de las familias en hoteles cercanos.

Patricia Johnson, una residente que anteriormente no tenía hogar, vuelve a quedarse sin hogar. Pero estaba agradecida de tener a su perro, Ears, con ella.

"Todavía estoy temblando por dentro", dijo Johnson. "¿Pero, que Ears y yo estemos juntos de nuevo? Eso es lo importante".

