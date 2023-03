Autobús escolar choca y termina en la entrada de una casa en el sur de Los Ángeles

Un autobús escolar terminó en la entrada de una casa el viernes por la mañana después de chocar contra autos estacionados en un vecindario del sur de Los Ángeles.

El accidente, que involucró al menos a dos vehículos estacionados, se informó alrededor de las 7:30 a. m., en la cuadra 1700 de West 54th Street. El autobús pareció chocar contra una cerca o una pared de bloques fuera de la casa.

El conductor del autobús escolar fue hospitalizado con heridas leves.

Alrededor de una docena de estudiantes estaban a bordo del autobús, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD). Fueron llevados a la escuela en otro autobús.

