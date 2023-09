Un chofer prófugo puede estar arrollando intencionalmente a ciclistas, dice la policía de Huntington Beach

Lo que debes saber Primera llamada : reportada el domingo, alrededor de las 10 p.m., cerca de la intersección de la Calle Edwards y Brad Drive. El ciclista dijo que un conductor intentó barrerlo lateralmente a propósito.

: reportada el domingo, alrededor de las 10 p.m., cerca de la intersección de la Calle Edwards y Brad Drive. El ciclista dijo que un conductor intentó barrerlo lateralmente a propósito. Segunda llamada : reportada el domingo, alrededor de las 10:30 p.m., cerca de la Avenida Heil y la Calle Springdale. Allí, un ciclista murió atropellado por un coche que se dio a la fuga.

: reportada el domingo, alrededor de las 10:30 p.m., cerca de la Avenida Heil y la Calle Springdale. Allí, un ciclista murió atropellado por un coche que se dio a la fuga. Tercera llamada: llegó el domingo, alrededor de las 10:45 p.m., cerca de la Calle Edwards y la Avenida Warner. El ciclista sobrevivió pero el conductor se dio a la fuga.

La policía de Huntington Beach busca a un conductor que, según los investigadores, puede estar apuntando intencionalmente a ciclistas.

El Departamento de Policía de Huntington Beach (HBPD) respondió a tres llamadas de ciclistas que fueron atropellados o casi atropellados por un conductor en un radio de media milla, todas dentro de un lapso de 45 minutos, el domingo por la noche.

El departamento investiga si los incidentes pueden ser causados por el mismo individuo.

“Según las entrevistas realizadas hoy, nuestros detectives creen que están relacionados”, dijo Jessica Cuchilla, oficial de información pública del HBPD.

La primera llamada se realizó el domingo, alrededor de las 10 p.m., cerca de la intersección de la Calle Edwards y Brad Drive.. Allí, un ciclista informó que un conductor intentó deliberadamente golpearlo de lado.

Aproximadamente 30 minutos después, el departamento recibió otra llamada sobre un ciclista y un conductor, esta vez cerca de Avenida Heil y la Calle Springdale. En este caso, HBPD dijo que un vehículo atropelló y mató a un ciclista y luego se fue.

“Sólo un fuerte golpe”, dijo Caden Miskelly, residente de Huntington Beach, sobre el impacto que escucharon. "Pensamos que un auto chocó contra la acera y salimos aquí y vimos esto".

Aproximadamente 15 minutos después del mortal arrollamiento, la policía recibió otro informe de un incidente similar con un ciclista. El tercer incidente se reportó cerca de la intersección de la Calle Edwards y la Avenida Warner. La víctima del tercer caso sobrevivió al golpe, pero quedó conmocionada después del encuentro.

Los testigos en los tres casos describieron haber visto un sedán Toyota negro de cuatro puertas huir de la escena. La policía piensa que podría mostrar daños importantes en el parachoques del pasajero delantero.

“Necesitamos que miren sus cámaras de vigilancia para obtener información. Entréguelo al Departamento de Policía de Huntington Beach porque necesitamos que este conductor salga de las calles”, dijo Cuchilla.

Cualquier persona que tenga información sobre la investigación debe comunicarse con el HBPD al 714-960-8811.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.