Chocan auto contra una casa en San Bernardino y destruyen preciosas reliquias familiares

Una familia de San Bernardino está desconsolada y frustrada después de que alguien embistió un automóvil robado contra su casa, provocando un incendio que también destruyó preciosas reliquias familiares.

Ethan Moore estaba en la parte trasera de la casa que él y su esposa, Amy, compraron en 1997 cuando un Kia que iba a toda velocidad por Casa Loma Drive se estrelló contra su vivienda al final de un callejón sin salida en un accidente que fue captado en video.

Ethan Moore escuchó un fuerte golpe y luego sintió que su casa temblaba el domingo, alrededor de las 4 a.m.

“Estaba aterrorizada porque estaba acostada en la cama y escuché el auto venir, y supe que iba a chocar contra la casa y no tuve tiempo de ir a ninguna parte. Así que rodé contra la pared y me cubrí la cabeza”, recordó Amy Moore.

El coche se estrelló contra el dormitorio de su hijo de 19 años y luego se incendió. Afortunadamente, el joven no resultó herido.

“Una vez hubo una explosión en el auto, subió por encima del techo y por todo aquí y pudimos verlo desde el patio trasero cuando explotó”, dijo Ethan Moore.

Momentos después, el vídeo de vigilancia mostró a tres personas huyendo del coche y calle abajo. Los vecinos dijeron que los escucharon reír mientras huían.

Los Moore perdieron casi todo.

“Mi corazón se hundió. Lo único que podía pensar era en las cosas que se incendiaban y que nunca podré reemplazar, todo lo que tenía de mi abuela, que falleció hace unos años. Tenía algunas de sus pertenencias y ya no están”, dijo Amy Moore.

“Eso es lo que más me molesta, y los vídeos caseros, todos mis vídeos caseros”, dijo Moore.

La policía todavía está intentando identificar a las tres personas que huyeron del coche en llamas. Esperan que los testigos presenten información. Mientras tanto, los Moore han creado una recaudación de fondos en línea para ayudarlos a recuperarse del desastre financiero.

“Me enoja que se hayan escapado y no hayan asumido la responsabilidad", dijo Amy Moore. "Me parece una salida cobarde”.

