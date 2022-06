Encuentran a un hombre y a un niño muertos dentro de auto en Chatsworth

Un hombre y un niño de 10 años fueron encontrados muertos en Chatsworth el martes por la noche y la policía cree que fue un posible homicidio-suicidio.

La policía cerró un tramo de la cuadra 21000 de la Calle Plummer donde investigaban el incidente reportado a las 8:30 p.m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los oficiales respondieron a una llamada de radio sobre un posible intento de suicidio, dijo el subdirector de LAPD, Alan S. Hamilton. Cuando llegó la policía, vieron los cuerpos y avisaron a los detectives de homicidios.

Hamilton dijo que las autoridades sospechan de un homicidio-suicidio pero era demasiado pronto para saberlo el martes por la noche.

“No hemos verificado nada sobre la naturaleza de la muerte de los dos individuos”, dijo. “Esa es una de las teorías de trabajo en las que estamos trabajando. La investigación podría ir en una dirección diferente. Solo hemos estado aquí un par de horas”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.