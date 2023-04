Demandan a la ciudad de Los Ángeles tras ataque con machete en parada de bus de Metro

Un pasajero de Metro presentó un reclamo contra la ciudad de Los Ángeles después de que una persona sin hogar armado con un machete lo cortara en la cara.

El ataque contra Brent Meldeau ocurrió el 2 de marzo, a las 7:30 p.m., en una parada de autobuses de Chatsworth. Dijo que presentó el reclamo, un paso procesal antes de una demanda, con la esperanza de aumentar la seguridad de los pasajeros.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Meldeau dijo que caminaba hacia la estación mientras miraba su teléfono cuando escuchó gritos. Luego, de la nada, un hombre sin hogar lo cortó en la cara con un machete.

Mira las imágenes.

“Me orienté para determinar qué estaba pasando, y mi cara era un desastre sangriento”, recordó Meldeau.

Meldeau corrió a una tienda Ralphs al otro lado de la calle, donde encontró seguridad con los empleados. Más tarde regresó a la estación y grabó un video para demostrar lo oscuro que estaba.

Meldeau y su abogado creen que si el área alrededor de la estación de metro estuviera adecuadamente iluminada y tuviera más medidas de seguridad, el ataque podría haberse evitado.

“El mantenimiento negligente de las instalaciones de esta propiedad por parte de la ciudad aumentó la probabilidad de que ocurriera este tipo de incidente criminal”, dijo el abogado Cyrus Shahriari.

Después del ataque, Meldeau dijo que ha estado lidiando con daños en los nervios, confusión mental y estrés postraumático.

La ciudad le dijo a la estación hermana NBC4 que está revisando el caso, pero no hizo más comentarios. El atacante, por su parte, no ha sido atrapado.

En una estación Metro de Los Ángeles, las autoridades están poniendo música clásica a todo volumen como parte de un programa para combatir delitos y disuadir a los que de lo contrario dormirían en la estación.

Meldeau dijo que espera que la presentación legal conduzca a una mayor seguridad para las personas que dependen del tránsito de Metro todos los días.

“Algo tiene que cambiar”, dijo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.