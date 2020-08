Cerrarán varios carriles de la Autopista 60 este viernes en la noche

Varios carriles en Pomona en dirección oeste de la autopista 60 cerrarán esta noche y permanecerá cerrada hasta el lunes por la mañana en el Valle Jurupa.

Por segundo fin de semana consecutivo, todos menos dos carriles en el carril de cinco de la autopista en dirección oeste quedará fuera de servicio entre Country Village Road y la Avenida Etiwanda, un tramo de aproximadamente media milla, que comienza a las 10 p.m., según Caltrans.

La portavoz de la agencia, Terri Kasinga, dijo que los cierres de carriles son necesarios para que el equipo acelere el trabajo de reemplazo de pavimento.

Los carriles HOV y No. 1 en dirección oeste permanecerán disponibles durante as las 55 horas de cierre, que está programado para terminar alrededor de las 5 a.m. del lunes.

La construcción denominada “60 Swarm” se puso en marcha en julio de 2019, desde entonces se cierran regularmente los carriles desde Chino hasta el intercambio 60/91/215 en el centro de Riverside.

Las rampas de entrada y salida de la autopista en la zona de construcción también cerrarán de forma intermitente durante las horas de la noche, agregaron las autoridades.

El trabajo, que cubre una área de 20 millas, ha resultado en embotellamientos de tráfico que abarcan varios kilómetros, incluso en medio de la noche.

La otra parte del “60 Swarm” incluye reemplazos de puentes, con un costo $23 millones. Las avenidas, Benson, Monte, Vista y Pipeline, los puentes en Chino también están siendo reemplazados. Alternando este y los cierres de carriles en dirección oeste para la obra del puente comenzaron hace un año.

La mayoría de los cierres de carriles nocturnos relacionados con los reemplazos de puentes están ocurriendo entre la Avenida Ramona y la calle Reservoir en Chino.