Cerrarán permanentemente los teatros Pacific y Arclight Cinemas

Las cadenas ArcLight Cinemas y Pacific Theatres, que cerró debido a la pandemia del coronavirus, cerrará sus puertas para siempre, anunció el lunes la empresa matriz.

“Después de cerrar nuestras puertas hace más de un año, hoy debemos compartir la difícil y triste noticia de que Pacific no reabrirá sus ubicaciones de cines ArcLight y teatros Pacífico”, señaló la compañía Decurion Corp. en una declaración publicada en su página de Pacífico Theatres.com.

“Nadie quería este resultado, pero a pesar de un gran esfuerzo que agotó todas las opciones potenciales, la empresa no tenía un camino viable a seguir”, agregaron.

Las ubicaciones de ArcLight incluyen el icónico Pacific Cinerama Dome en Sunset Boulevard en Hollywood y otras cinco ubicaciones de Los Ángeles.

La publicación Deadline informó que las fuentes les dijeron que la compañía planeaba devolver las llaves a sus propietarios como parte de una negociación sobre arrendamientos pendientes.

El anuncio no descarta una venta de la cadena, pero la empresa rechazó solicitudes de comentarios adicionales.

La medida se produce a pesar de las expectativas de algunos funcionarios de la industria de que los teatros locales podrían permitir el 100% de la capacidad incluso antes de la nómina del gobernador Gavin Newsom.

La política de más niveles entra en vigor el 15 de junio.

La empresa agradeció a sus empleados y a todos aquellos que disfrutaron de las películas durante los años.

“A todos los empleados de Pacific y ArcLight que han dedicado sus vidas profesionales para hacer de nuestros teatros los mejores lugares del mundo para ver películas: estamos agradecidos por su servicio y su dedicación a nuestros clientes”, decía el comunicado. “A nuestros invitados y miembros de la industria del cine que han hecho el cine una experiencia tan mágica durante los años: nuestro más profundo agradecimiento. Ha sido un honor y un placer servirles”.

The Hollywood Arclight, cuya versión histórica incluía fuertemente en “Once Upon a Time ... in Hollywood” del director Quentin Tarantino, fue uno de los cines más taquilleros de Estados Unidos, según Deadline.