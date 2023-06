Incendio en estacionamiento del centro de Los Ángeles daña varios vehículos del condado

Equipos de bomberos de Los Ángeles lucharon contra un incendio en un estacionamiento del centro de la ciudad donde varios vehículos del condado se vieron envueltos en llamas el miércoles por la mañana.

El incendio ocurrió en un estacionamiento del condado de Los Ángeles, ubicado en la Calle Spring, cerca de la Segunda Avenida, alrededor de la 1 a.m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Cuando llegaron los bomberos, encontraron varios vehículos gravemente dañados por las llamas.

Los investigadores de incendios fueron llamados al lugar para comenzar a investigar cuál fue la causa del incendio. No se reportaron heridos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.