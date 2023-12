Ace Hotel cerrará sus puertas tras 10 años en el centro de Los Ángeles

El Ace Hotel cierra sus puertas después de una década en el centro de Los Ángeles.

En una publicación de Instagram la semana pasada, el hotel dijo que cerrará a fines de enero después de 10 años en el antiguo edificio remodelado California Petroleum Building en el 929 South Broadway, un edificio histórico de 13 pisos con una impresionante azotea de estilo gótico español.

Ace Hotels anunció la medida en un comunicado el 12 de diciembre.

“Con gran pesar estamos aquí para compartir que Ace Hotel DTLA dejará de operar pronto.

“No hay lugar como este. Podríamos llenar una biblioteca con nuestro amor por Los Ángeles y, en particular, 929 S. Broadway, nuestro hogar mágico, que era realmente el suyo. La corona de la azotea de estilo gótico español, un faro, que invoca inconformistas, místicos, buscadores de sol y bailarines de cuatro en la pista... Desde 2014, habéis respondido al llamado con fervor, sentimiento y mucho amor.

“Ha sido un honor habitar estos salones sagrados y el Teatro durante diez años dorados, lo cual se siente como una carrera tan buena como cualquier otra.

Esperamos regresar pronto y partir recordando algo que dijo Mary Pickford, matriarca metafórica de Ace DTLA: El futuro aún está en tu poder. "Gracias Los Ángeles y buenas noches".

Pickford fundó United Artists con otras leyendas de la Edad de Oro de Hollywood, Douglas Fairbanks, D.W. Griffith y Charlie Chaplin. Los primeros tres pisos del edificio de gran altura, el más alto del centro de Los Ángeles cuando se completó en 1927, albergaban la sala de cine insignia del estudio.

El edificio cambió de propietario varias veces a lo largo de las décadas, pero el teatro siguió siendo un lugar artístico hasta 1989. El edificio estaba vacío cuando fue restaurado para albergar The Ace, una parte central de la revitalización del centro de la ciudad.

El teatro de 1,600 asientos se gestionará por separado, dijo un representante del Ace Hotel a The Los Angeles Times. El teatro también acogió proyecciones, espectáculos en vivo, bodas, reuniones, lanzamientos de productos, fiestas de baile y más.

"Los propietarios del edificio que alberga Ace Hotel Downtown Los Angeles, así como The Theatre at Ace DTLA, han elegido recientemente convertir la propiedad en una operación de servicio limitado y solo habitaciones, administrada a través de una plataforma tecnológica", según la declaración proporcionada a The Times.

"El Teatro, que durante mucho tiempo ha sido un faro para espectáculos y acontecimientos culturales, se gestionará por separado. Con este cambio llega el final del mandato de Ace: nuestro último día en el edificio será el 31 de enero de 2024.

"Nos consideramos afortunados de haber construido un hogar en el centro de Los Ángeles durante la última década. Y si bien el vecindario ha tardado en recuperarse después de Covid, fue extraordinario ser parte de la revitalización excepcional que experimentó el área durante esos años. Nuestro equipo, los invitados y los socios imbuyeron a Ace DTLA y The Theatre con una energía incontenible, y estaremos eternamente agradecidos. Siempre amaremos a Los Ángeles y esperamos compartir lo que está en el horizonte para la marca en el próximo año”.

Fundado en Seattle, Ace Hotel Group se expandió a ubicaciones en Los Ángeles, Palm Springs, Nueva Orleans, Nueva York y otras ciudades.

