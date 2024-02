Arrestan a ocho vendedores ambulantes por presunta venta de alcohol sin licencia

La policía de Los Ángeles arrestó a ocho vendedores ambulantes por vender alcohol sin licencia en el centro de la ciudad.

El operativo se llevó a cabo el domingo 25 de febrero en lugares como Grand Park y Cryto.com Arena. Los oficiales decomisaron cientos de latas y botellas de alcohol.

La comandante del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Lilian Carranza, dijo en una publicación en X (antes conocida como Twitter) que esta actividad es un asunto de seguridad pública. Al parecer, estaban sirviendo alcohol a los conductores desde la acera y vendiendo a menores de edad.

“Esto es particularmente peligroso porque no tienen una licencia ABC de California, no identifican a menores, no tienen licencia comercial o fiscal”, dijo Carranza en la publicación.

Uno de los vendedores ambulantes detenidos, quien no quiso dar su nombre, habló en exclusiva con Telemundo 52. Indicó que había invertido unos $700 en mercancía que le fue decomisada.

“Yo hacía eso para ayudar a mi mamá, como tiene catarata en los ojos”, dijo el vendedor. “Entonces, tuve que hacer eso. Pero ahora entendí las reglas”.

El vendedor señala que ya aprendió la lección.

“Ahora ya traigo los jugos para los niños y las sodas y aguas para los adultos".

El comerciante que habló con Telemundo 52 deberá presentarse en corte para conocer cuál será su castigo.