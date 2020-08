Cedillo presenta moción para prohibir que los hoteles retengan inmigrantes

El concejal Gil Cedillo presentó este martes una moción para prohibir que los hoteles de Los Ángeles retengan a niños y familias migrantes que hayan sido detenidos por empresas de seguridad privada por estar en el país ilegalmente.

Cedillo dijo que estaba “absolutamente consternado” por un informe de niños y familias migrantes que ingresaron ilegalmente al país y fueron detenidos en hoteles, incluido uno en su distrito, por la firma de seguridad privada MVM Inc.

“Esta es otra razón más por la que las elecciones son importantes'', dijo Cedillo. "Debemos mantener nuestros ojos en el premio, votar y hacer que otros voten para destituir al presidente (Donald) Trump y (elegir) una nueva mayoría en el Senado que finalmente votará y aprobará la reforma migratoria. Este tratamiento insidioso de los niños y sus familias no es aceptable.''

Cedillo hizo referencia a un artículo publicado por The New York Times el domingo que decía que el Best Western Plus Dragon Gate Inn en Chinatown se estaba utilizando para albergar inmigrantes transportados por MVM, al igual que un Quality Suites en San Diego.

Esos lugares también incluyen ubicaciones de Hampton Inn en Phoenix, Arizona, McAllen y El Paso, Texas, junto con un hotel Comfort Suites en Miami y un Econo Lodge en Seattle.

The Times informó que MVM Inc. ha obtenido $1.9 mil millones en contratos federales desde 2008 y tiene un acuerdo en su contrato actual con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos para no hablar con los medios de comunicación sobre sus actividades.

Demandan al gobierno de EEUU.

Según el Times, la administración Trump ha estado utilizando las principales cadenas hoteleras para detener a niños y familias arrestadas en la frontera mexicana, creando lo que el periódico describió como un sistema en la sombra, en gran parte no regulado, de detención y expulsiones rápidas sin las salvaguardas que se pretenden proteger a los migrantes más vulnerables.

“Hay tolerancia cero para esta práctica cruel de la Casa Blanca de separar y detener a niños y familias migrantes, y es inaceptable no solo en el Distrito del Primer Concejo sino en la ciudad de Los Ángeles o en cualquier lugar de este país'', dijo Cedillo. dijo.

El Times informó que más de 100.000 migrantes han sido expulsados ​​bajo la nueva política, pero en lugar de disuadir los cruces fronterizos, parece haberlos provocado un aumento, en parte porque elimina algunas de las consecuencias legales de los intentos repetidos de cruces ilegales.

Los funcionarios de ICE dijeron al periódico que los niños que han sido detenidos en los hoteles están siendo atendidos adecuadamente y enfatizaron que la expulsión rápida es necesaria para proteger al país de la propagación del coronavirus.

La moción de Cedillo, que será escuchada primero por el Comité de Planificación y Uso de la Tierra del consejo, ordenaría al personal de la ciudad crear una ordenanza que prohíba y suspenda cualquier certificado de ocupación para cualquier hotel en Los Ángeles que se utilice para albergar y detener a niños migrantes y familias bajo la dirección de empresas de seguridad privada.

Una investigación de AP revela que niños migrantes son retenidos en hoteles de Texas y Arizona antes de ser regresados a su país de origen.

El Concejo Municipal de Los Ángeles votó por unanimidad en marzo para extender la prohibición de la ciudad de que las empresas privadas operen o construyan centros de detención de inmigrantes o instalaciones similares durante 10 meses y 15 días.

La prohibición temporal también se aplica a los llamados “refugios” para menores inmigrantes no acompañados, como el propuesto por la empresa VisionQuest en Arleta, una comunidad predominantemente latina.

VisionQuest cuestionó repetidamente las afirmaciones de que su proyecto sería similar a las instalaciones de retención en la frontera mexicana. La compañía dijo en un comunicado a City News Service que “no opera centros de detención, ni tenemos contratos para operarlos”.

Una resolución del presidente del consejo, Nury Martinez, sostuvo que tal instalación no se rige por el código de la ciudad, y afirmó que si bien la prohibición ha estado vigente, el personal de la ciudad ha estado investigando los efectos que tales operaciones podrían tener en las comunidades locales.

También se estaba desarrollando una propuesta para prohibir permanentemente los centros de detención de inmigrantes e instalaciones similares en Los Ángeles para consideración del consejo antes de la pandemia y las órdenes de más seguro en el hogar.

El gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley en octubre pasado que prohíbe el establecimiento de instalaciones de detención privadas en el estado.