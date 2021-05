Cedars-Sinai ofrece vacunas Pfizer gratuitas a cualquier persona mayor de 16 años

Los funcionarios del Centro Médico Cedars-Sinai recordaron al público el domingo que están ofreciendo vacunas gratuitas de Pfizer-BioNTech esta semana a todos los mayores de 16 años.

“Cualquier persona que necesite una vacuna COVID-19 puede recibir una gratis. No pierda esta oportunidad vital de protegerse y proteger a quienes lo rodean", dijo Dr. Richard Riggs, vicepresidente senior de asuntos médicos y director médico del hospital. "Queremos que nuestros pacientes y miembros de la comunidad sepan que nuestras clínicas de vacunas están disponibles y listas para servir".

Aquellos que deseen hacer una cita pueden llamar a Cedars-Sinai al 855-427-5465, o llamar a la línea de información MyTurn de California al 833-422-4255.

Las citas también se pueden hacer en línea en https://myturn.ca.gov/.

Los pacientes existentes de Cedars-Sinai pueden usar la aplicación My C-S Link y hacer clic en el botón de visitas para programar su inyección.

Las vacunas se distribuirán con cita previa en el Beverly Center en 8500 Beverly Blvd. Los conductores ingresan desde San Vicente Boulevard y no necesitan tomar una multa de estacionamiento antes de proceder al Nivel 2 de la estructura de estacionamiento.

Además, Cedars-Sinai se ha asociado con Martin Luther King Community Healthcare y Boys & Girls Club of Metro Los Angeles para proporcionar vacunas COVID-19 gratuitas en una clínica emergente en la comunidad Watts.

Las citas no son necesarias. La clínica está programada para el 5 de mayo, de 9 a.m. a 1 p.m., y el 12 de mayo, a partir de las 3 p.m. a las 6 p.m. en Watts Willowbrook Boys and Girls Clubhouse, ubicado en 1339 E. 120th St. en Los Ángeles.