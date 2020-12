Mandato estatal de ‘permanecer en casa’ podría entrar en vigencia el domingo 

Un mandato estatal de “permanecer en casa” entrará en vigencia el domingo en el sur de California solo si la disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos cae por debajo del 15% para el sábado.

La disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos bajó al 13,1% debido al creciente número de casos de coronavirus, anunció el Departamento de Salud Pública de California el viernes por la noche.

El mandato estatal de “permanecer en casa” puede afectar a 11 condados del sur de California después de que las camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos de la región cayeran por debajo del 15%.

Por tercera vez en cuatro días, el condado de Los Ángeles estableció otro récord el viernes de nuevos casos de COVID-19, con casi 9,000 infecciones confirmadas, mientras que las hospitalizaciones continuaron aumentando a niveles récord y las muertes se dispararon a un nivel no visto en meses.

El condado informó 8,860 nuevas infecciones por coronavirus el viernes, rompiendo el récord diario de 7.854 establecido el jueves. El número de personas hospitalizadas se situó en 2,668, el punto más alto de toda la pandemia.

Los funcionarios de salud también anunciaron 60 nuevas muertes, continuando un aumento de tendencia que comenzó a finales de noviembre. Hace dos semanas, el promedio del condado de muertes diarias fue 21.

“El condado de Los Ángeles continúa experimentando una pandemia que se está moviendo en una dirección que causará significativamente más sufrimiento y muertes”, dijo Bárbara Ferrer, la directora de Salud Pública del condado.

“Como los números de casos y las hospitalizaciones continúan aumentando rápidamente, el número de personas que experimentarán graves resultados de salud también aumentará. Lo mejor que se puede hacer ahora y en la próxima temporada navideña es quedarse en casa y no viajar”, dijo.

“Anime a su familia y amigos para mantenerse conectados virtualmente y retrasar la reunión en persona hasta que estemos en un lugar mejor en la pandemia. Colectivamente, tenemos la oportunidad de frenar el virus y salvar vidas”.

Los 8,860 casos nuevos reportados por el condado, junto con 148 anunciados por Long Beach y 93 por Pasadena, elevó el total acumulado en todo el condado desde el inicio de la infección a 430,824. Las 60 nuevas muertes y una adicional muerte anunciada por Pasadena, elevó el total general a 7,843.

La asombrosa cantidad de casos nuevos se produjo cuando el condado y el resto del sur de California estaba a punto de caer bajo un mandato estatal de “permanecer en casa” que se activará si la disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos cae por debajo del 15%.

El gobernador Gavin Newsom dijo que la región del sur de California podría cumplir con desencadenar en unos días.

La región del sur de California incluye Los Ángeles, Orange, Riverside, San Diego, Imperial, Inyo, Mono, San Bernardino, y los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura.

Cuando se active, la orden de quedarse en casa estará vigente durante tres semanas y prohibirá las reuniones de personas de diferentes hogares.

Bajo la orden, los siguientes negocios / instalaciones recreativas se verán obligados a cerrar:

- parques infantiles interiores y exteriores;

- instalaciones recreativas interiores;

- peluquerías y barberías;

- servicios de cuidado personal;

- museos, zoológicos y acuarios;

- salas de cine;

- bodegas;

- bares, cervecerías y destilerías;

- centros de entretenimiento familiar;

- Salas de cartas y apuestas por satélite;

- servicios limitados;

- deportes de audiencia en vivo; y

- parques de atracciones.

Las escuelas con exenciones podrán permanecer abiertas, junto con “infraestructura crítica” y tiendas minoristas, que se limitarán al 20% de capacidad.

Los restaurantes estarán restringidos al servicio de comida para llevar y a domicilio únicamente.

Los hoteles podrían abrir “solo para soporte de infraestructura crítica”, mientras que las iglesias estarían restringidas a servicios solo al aire libre.

Producciones en la industria del entretenimiento, incluidos los deportes profesionales, podrían continuar sin audiencias en vivo.

Algunas de esas restricciones ya están en vigor en condados selectos.

Newsom dijo que la orden se basa “fundamentalmente en la necesidad de dejar que se reúnen personas fuera de su hogar, y hacer lo que se pueda para mantener la mayoría de sus actividades al aire libre y, por supuesto, siempre usar el cubrebocas”.

Newsom también señaló que el estado todavía tiene una advertencia de viaje en su lugar.

Recomendó que no se realicen viajes no esenciales e insta a las personas a ponerse en cuarentena cuando regresen al estado. Cuando se activa la orden regional de quedarse en casa, instará a los residentes a cancelar cualquier viaje que no sea esencial.

El doctor Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos del estado, reconoció que no existe un mecanismo real para hacer cumplir tal restricción de viajes, pero el estado dependerá de la cooperación pública.

"Creemos que enfatizar esto hará que nuestros ciudadanos reconozcan que sus comunidades corren un riesgo particularmente alto, y que sus hospitales están teniendo dificultades mantener abiertas las camas de UCI disponibles, que la gente restringirá sus viajes en todo el estado", dijo.