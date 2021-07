COVID-19 continúa propagándose en el condado de Los Ángeles

Un aumento incesante de COVID-19 continúa en el condado de Los Ángeles, con los últimos números que muestran otros 2,700 casos nuevos, y el porcentaje de infecciones que ocurren entre los residentes completamente vacunados aumenta constantemente.

De hecho, durante el mes de junio, el 20% de todas las infecciones por COVID-19 notificadas recientemente en el condado ocurrieron entre personas que habían sido completamente vacunadas.

Eso fue un aumento del 11% en mayo y el 5% en abril. Pero la directora de Salud Pública, Barbara Ferrer, dijo que el aumento es normal dado el aumento continuo en el número de personas que se vacunan por completo.

También enfatizó que las personas completamente vacunadas que se infectan generalmente tienen casos extremadamente leves, un beneficio que las vacunas siempre han prometido.

“Muy pocos de ellos terminaron hospitalizados e incluso un número menor terminó falleciendo'', dijo Ferrer el jueves.

“Entonces, sí, si está completamente vacunado, tiene mucha protección, que es en lo que las vacunas siempre han sido mejores: proteger a las personas de enfermedades graves y la muerte. Y estas vacunas, incluso con la variante 'Delta', se mantienen realmente bien ''.

Ferrer dijo que el hecho de que las personas que están completamente vacunadas aún se estén infectando no debe considerarse como que las vacunas no son efectivas y no debe usarse como una excusa para que las personas eviten recibir las vacunas.

“Si bien los cinturones de seguridad no previenen todas las cosas malas que pueden suceder durante un accidente automovilístico, brindan una excelente protección, tanto que todos los usamos de manera rutinaria'', dijo.

“Realmente no tendría sentido no usar el cinturón de seguridad solo porque no previene todas las lesiones por accidentes automovilísticos. Rechazar una vacuna COVID porque no ofrece una protección del 100% realmente ignora los poderosos beneficios que hemos experimentado de las personas que se han vacunado”.

Señaló que cuando comenzó el programa de vacunación, el beneficio principal citado fue su capacidad para evitar que las personas terminen hospitalizadas o mueran a causa del virus. Dado que el condado está experimentando un aumento de las infecciones, la gran mayoría entre los que no están vacunados, se espera que ocurran infecciones entre algunos que se han puesto las vacunas. Y señaló que sin las vacunas, el número de infecciones sería mucho mayor.

“Cuando entramos en esto, las vacunas realmente nos prometieron que evitarían la enfermedad y la muerte, y había grandes interrogantes sobre cuántas personas completamente vacunadas podrían contraer el virus'', dijo Ferrer. “ ... Todavía hay mucha protección para las personas que están completamente vacunadas, especialmente en comparación con aquellas que no tienen ninguna protección porque no están vacunadas”.

Casos en el condado de Los Ángeles

Según el condado, entre aproximadamente 4,85 millones de residentes completamente vacunados desde el 19 de enero hasta el martes, 6.520 dieron positivo por el virus, con una tasa del 0.13%. Eso es más que una tasa del 0.09% la semana pasada.

De las personas totalmente vacunadas en ese período que dieron positivo, solo 287 fueron hospitalizadas, para una tasa del 0,0059% de la población vacunada, frente al 0,0045% de la semana pasada. Murieron 30 personas vacunadas, una tasa del 0,0006%.

Las cifras más recientes proporcionadas por el condado el jueves muestran que 5,3 millones de los aproximadamente 10,3 millones de residentes del condado están completamente vacunados, una tasa de aproximadamente el 52%. Aproximadamente 1.3 millones de residentes del condado no son elegibles para recibir vacunas porque son menores de 12 años.

El condado reportó 2,767 nuevas infecciones por COVID el jueves, el número diario más alto desde febrero. Los nuevos casos elevaron el total acumulado del condado desde que comenzó la pandemia a 1,276,137. Fue el decimocuarto día consecutivo en que el número de casos diarios superó los 1.000.

Se informaron otras 13 muertes, lo que elevó el número total de muertos a 24,607.

Según cifras estatales, hubo 655 personas hospitalizadas en el condado debido a COVID, frente a las 645 del miércoles. Había 148 personas en cuidados intensivos, frente a las 140 del día anterior.

La tasa diaria promedio de personas que dieron positivo por el virus aumentó levemente al 5.26% el jueves, en comparación con el 5.2% del día anterior. La tasa de hace un mes era del 0,7%.

Índice de vacunados

Los funcionarios de salud han señalado directamente a la cepa “Delta” altamente infecciosa de COVID-19 por el reciente aumento de casos a nivel local y en todo el país. La variante, detectada por primera vez en la India, ha aumentado su prevalencia en todo el estado y ahora representa la gran mayoría de las variantes confirmadas en el condado.

Ferrer insistió nuevamente en que las vacunas actuales ofrecen una fuerte protección contra la variante “Delta” y continuó instando a los residentes a vacunarse. Los residentes jóvenes negros y latinos siguen teniendo las tasas de vacunación más bajas del condado.

Lo que dicen los expertos.

Los residentes negros también tuvieron la tasa más alta de nuevas infecciones durante el último mes, con 181 por cada 100,000 residentes.

Los residentes latinos han tenido tradicionalmente una de las tasas de infección más altas durante la pandemia, pero en los últimos meses, los residentes blancos acumularon una tasa más alta, 83 por cada 100,000 residentes. Los latinos tenían una tasa de infección de 62 por cada 100,000 habitantes.

Los residentes afroamericanos también tuvieron la tasa más alta de hospitalizaciones durante el mes, seguidos por los latinos y los blancos.

Con la esperanza de alentar a más personas a vacunarse, el condado continúa ofreciendo incentivos. Entre el viernes y el próximo jueves, cualquier persona que se vacune en los sitios operados por el condado, la ciudad de Los Ángeles o el St. John's Well Child and Family Center tendrá la oportunidad de ganar uno de los siete paquetes de entradas para conciertos en las sedes de AEG, por una variedad de actos.