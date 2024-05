Casi pierde su ceremonia de graduación tras quedar atrapada en un operativo SWAT en la autopista 91

Una adolescente del condado de Orange casi se pierde su ceremonia de graduación de preparatoria en Anaheim por una de las razones muy común en el sur de California.

Tráfico, pero no solo el típico atasco matutino. Arleth Ureno y sus familiares, algunos de visita desde lugares tan lejanos como México, quedaron atrapados detrás de un callejón sin salida en el tráfico izquierdo en el área de Anaheim Hills durante horas.

La anticipación era alta en la mañana del 24 de mayo mientras se preparaban para partir hacia la ceremonia de Katella High School. Salieron 90 minutos antes, por lo que pensaron les daría tiempo suficiente para llegar bien.

Desafortunadamente, su ruta hacia la ceremonia de las 10 a. m. en el estadio Handel incluyó la autopista 91, un tramo de la cual estuvo cerrado durante horas en el área de Anaheim Hills debido a un enfrentamiento entre SWAT y un hombre armado después de una persecución. Sospechó que algo andaba mal cuando patrullas de policía, agentes en motocicletas y vehículos SWAT blindados empezaron a adelantar a su auto.

"Cuando empezó y no sabía lo que estaba pasando, estaba muy estresada", dijo Arleth. "Empecé a llorar. Mi mamá me decía: 'No llores, no llores, no te arruines el maquillaje'".

El tráfico estaba atascado por millas en ambas direcciones en la autopista, mientras los agentes del orden intentaban llevar el enfrentamiento a una conclusión segura. Dos vehículos SWAT blindados rodearon un sedán azul con el conductor dentro en el carril central.

Los conductores y pasajeros salían de sus coches, que estaban detenidos detrás de una docena de vehículos policiales, durante el prolongado cierre. El video mostró a un testigo rodando en una patineta en el carril HOV.

El atasco de tráfico incluyó un momento conmovedor cuando otros conductores se enteraron del dilema de Artleth. Tocaron las bocinas para celebrar mientras ella se ponía la gorra en la autopista en un video que su madre publicó en Instagram.

"Todo el mundo me vio y tenía puesto mi birrete de graduación", dijo Arleth. "Comenzaron a tocar la bocina y a felicitarme, y eso me hizo sentir especial. Realmente me tocó el corazón. Aunque no tuve la celebración que quería, tuve una muy especial".

Finalmente, Arleth y su padre cruzaron la autopista cerrada y regresaron a la siguiente salida para encontrarse con su tío en otro vehículo, todavía a unos 30 minutos del lugar de la ceremonia. Llegó tarde, pero Arleth llegó al estadio y todavía formaba parte de la ceremonia.

Otros miembros de la familia, incluida su madre y su abuela, que estaban de visita desde México, nunca llegaron debido al embotellamiento del tráfico. Ellas vieron una transmisión en vivo de la ceremonia desde el auto.

El enfrentamiento terminó alrededor del mediodía cuando las autoridades sacaron al conductor fallecido del automóvil.