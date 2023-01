Casi 300 vendedores del Swap Meet en Torrance temen ser desalojados

Casi 300 vendedores de un Swap Meet en Torrance viven en limbo porque temen ser desalojados tras el posible cierre permanente del lugar.

Esta mañana, los pequeños negociantes organizaron una protesta porque aseguran oficialmente no les notificaron, con suficiente tiempo, sobre el posible cierre de un popular e histórico Swap Meet cerca de Torrance, que por décadas ha sido el sustento de numerosas familias.

“Es bien triste porque, que año vamos a recibir con esta noticia. Nos dieron una puñalada después de haber sido fieles a este Swap Meet por años", dijo Estela Nevarez, vendedora del Swap Meet de Torrance.

El año nuevo luce incierto para estos vendedores, tras recibir esta notificación con fecha del 29 de diciembre sobre el mercado que sirve de sustento a cientos de familias, y que posiblemente cerrará sus puertas las últimas dos semanas de enero y quizás no reabra nuevamente en febrero.



“Ahora nos cierran el negocio que dependemos como 300 familias”, dijo Pedro Juan Sánchez, vendedor del Swap Meet.



Por lo que comerciantes hoy organizaron una protesta asegurando que no cuentan con alternativas claras de reubicación de ser necesario.



“No ha habido notificación anticipada en más de 15 días”, dijo Gustavo Sáenz, vendedor.



“Sin darnos tiempo, no nos explican por qué”, dijo Fernando Maldonado, vendedor.



Y es que aseguran que tampoco les explicaron el motivo del cierre, aunque hay especulaciones de una posible venta.



“Ya lo vendieron, [y parece que] hay evidencias que ya vendieron este Swap Meet hace un año y medio”, dijo.



El mercado está ubicado en “Alpine Village”, un sitio histórico con edificios estilo Alemán, que por más de 50 años ha sido un lugar emblemático y que fue designado un lugar histórico.

El cierre del mercado que allí opera -en la notificación escrita- pareciera ser solo una posibilidad, pero tanto vendedores como los clientes creen que de concretarse el cierre, sería una gran pérdida.

“Desde pequeña, mi mamá me traía para acá, y es triste que ahora esto se vaya para abajo”, añadió Susana Martínez, cliente del swap meet.

Telemundo 52 contactó a los voceros de lugar para

obtener más información del motivo del posible cierre, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta.

Telemundo 52 estará pendiente con el desarrollo de esta noticia.