Cierre de cementerio crea incertidumbre entre cientos de familias en Carson

Cuando Martha Morfin fue a visitar la tumba de su hijo, en el cementerio Lincoln Park Memorial, en Carson, no pudo entrar al lugar.

Los administradores cerraron el sitio sin notificación previa, dejando a cientos de familias sin la posibilidad de visitar la tumba de sus seres queridos.

“La sorpresa de que lockearon (cerraron) aquí no tenemos ni razón, no nos mandaron una carta ni nada diciendo que iba a pasar esto”, dijo Morfin, quien no ha podido visitar la tumba de su hijo.

“¿Y ahora cómo le vamos a hacer con nuestros seres queridos que están ahí? Es una tragedia que no sabe ni que pensar uno”.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana. Representantes de la ciudad colocaron un letrero en la puerta principal del cementerio, en el que señalan que han tratado de contactar a los propietarios.

Esto, sin embargo, no ha dado resultado, por lo que les piden a las familias que sometan sus quejas ante la Oficina Estatal de Cementerios y Funerarias (CFB).

“[Es] triste porque quiere uno venir a poner flores y se encuentra uno con la noticia de que está todo cerrado, no puede uno entrar hablan a las personas, nadie contesta”, dice Leticia Murray.

Murray señala que más de diez miembros de su familia están sepultados en ese cementerio. Afirma sentirse muy triste por no poder colocarles flores o visitar sus tumbas.

Hasta ahora, nadie le ha dado motivos por el cierre del cementerio.

“Que le den a la gente una respuesta que es lo que está pasando qué es lo que van a hacer”, dice Murray.

De acuerdo con registros oficiales, el cementerio tiene licencia de operación vigente hasta octubre de 2023. Las familias afectadas desconocen los motivos de este inesperado cierre.

“Me siento triste se que está ahí pero no se que pueda pasar”, dijo Morfin.

El CFB, adscrito al Departamento de Asuntos al Consumidor de California, informó en un comunicado que estaban al tanto de la situación sobre el cierre y que estaban investigando el hecho.

Algunas de las familias afectadas señalaron que acudirán a la reunión del Concejo Municipal de Carson, la próxima semana, para exponer sus inquietudes y tratar de obtener una explicación sobre los motivos del cierre de este cementerio.