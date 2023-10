Carnaval de Halloween de West Hollywood 2023: todo que hay que saber sobre el evento 

Una tradición de Halloween regresa el martes en West Hollywood.

El Carnaval de Halloween de West Hollywood, una celebración callejera gratuita que se lanzó por primera vez en 1987, regresa después de una pausa de dos años debido a la pandemia de COVID.

El evento atrae a miles de visitantes de todo el sur de California y más allá para una fiesta de disfraces de Halloween en el corazón de West Hollywood.

Esto es lo que debe saber sobre el evento de este año.

¿Cuándo es el Carnaval de Halloween de West Hollywood?

El Carnaval de Halloween es el martes de 6 p.m. a 11 p.m. Los cierres de calles entrarán en vigor el martes más temprano.

¿Dónde se celebra el Carnaval de Halloween de West Hollywood?

El evento se realizará en un tramo de una milla de Santa Monica Boulevard entre North Doheny Drive y North La Cienega Boulevard.

Se instala un escenario en Santa Monica Boulevard y North San Vicente Boulevard, donde estarán un DJ en cada uno. También se planean celebraciones en bares, restaurantes y lugares de entretenimiento de la zona.

Cierres de calles por el Carnaval de Halloween de West Hollywood

A continuación se muestra una lista de cierres de calles proporcionada por la ciudad de West Hollywood.

North San Vicente Boulevard entre Santa Monica Boulevard y Melrose Avenue , desde el martes, a las 12:01 a.m. hasta el miércoles, a las 7 a.m.

, desde el martes, a las 12:01 a.m. hasta el miércoles, a las 7 a.m. Todos los callejones entre Santa Monica Boulevard y Melrose Avenue, desde el martes, a las 12:01 a.m. hasta el miércoles, a las 7 a.m.

desde el martes, a las 12:01 a.m. hasta el miércoles, a las 7 a.m. Santa Monica Boulevard entre North Croft Avenue/Holloway Drive y North Doheny Drive, desde el martes, a las 12:01 a.m. hasta el miércoles, a las 6 a.m. .

desde el martes, a las 12:01 a.m. hasta el miércoles, a las 6 a.m. . La Cienega Boulevard entre Holloway Drive y Willoughby Avenue, desde el martes, a las 10 a. M., hasta el miércoles, a las 6 a.m.

desde el martes, a las 10 a. M., hasta el miércoles, a las 6 a.m. North San Vicente Boulevard entre Santa Monica Boulevard y Cynthia Street, desde el martes, a las 10 a. M., hasta el miércoles, a las 6 a.m.

desde el martes, a las 10 a. M., hasta el miércoles, a las 6 a.m. North Robertson Boulevard entre Santa Monica Boulevard y Melrose Avenue, desde el martes, a las 10 a. M., hasta el miércoles, a las 6 a.m.

desde el martes, a las 10 a. M., hasta el miércoles, a las 6 a.m. North La Peer Drive entre Santa Monica Boulevard y Melrose Avenue, desde el martes, a las 10 a. M., hasta el miércoles, a las 6 a.m.

desde el martes, a las 10 a. M., hasta el miércoles, a las 6 a.m. North Almont Drive entre Santa Monica Boulevard y Melrose Avenue, desde el martes, a las 10 a. M., hasta el miércoles, a las 6 a.m.

desde el martes, a las 10 a. M., hasta el miércoles, a las 6 a.m. Carriles de giro en dirección este y oeste de Sunset Boulevard hacia La Cienega Boulevard en dirección sur, desde el martes, a las 10 a.m., hasta el miércoles, a las 6 a.m.

desde el martes, a las 10 a.m., hasta el miércoles, a las 6 a.m. El permiso de estacionamiento residencial se eliminará en toda la ciudad entre las 11 a.m. del martes y las 12 p.m. Miércoles.

Reglas importantes que debe conocer

No se permitirá alcohol ni beber en público.

No se permitirán mochilas, estuches para cámaras, bolsos de mano, etc. Se permitirán bolsas de plástico transparentes.

Sin armas, fuegos artificiales ni drones.

Se desaconseja encarecidamente la entrada a niños y mascotas.

