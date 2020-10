Cargos adicionales en envío a Nicaragua dejan a mujer sorprendida, frustrada y arrepentida

Nuestra televidente asegura que cuando hizo su envío a Nicaragua, nadie le explicó que habría cargos adicionales al realizarse la entrega, estaba frustrada, pues no lograba que le devolvieran su dinero, o su paquete.

Hilda Talavera estaba frustrada porque asegura que le dijeron que si había algún problema, simplemente le devolverían su envío, pero eso no sucedió.

El hermano de Talavera en Nicaragua le pidió a su hermana mandarle ropa para asistir a un evento especial, y le pidió mandársela por DHL.

“Fui y compré los tres pantalones, cada pantalón costó $50 dólares, y se los envié en una bolsa, dijo Talavera, quien mandó un paquete a Nicaragua por DHL.

Para asegurarse de que llegaran en tres días, pagó el envío rápido de $187.47.

Talavera dijo que era la primera vez que usaba el servicio DHL para mandar algo a su país, así que preguntó qué pasaría si no se podía hacer la entrega a tiempo.

“Me explicó que si el paquete no era entregado en tres días, iba a venir para atrás sin ningún problema”, dijo Talavera.

Pasaron tres días, y su hermano le llamó.

“Me dijo que lo llamaron de la aduana y que le dijeron que tenía que pagar derechos de aduana y $25 más para llevarlo a su domicilio”, señaló Talavera.

Con ese cargo adicional, el costo le pareció excesivo, y optó por cancelar el envío.

“Que lo envíen para atrás y asunto arreglado. ‘No es así’, me dijeron, ‘el paquete está detenido’. Me enojé, porque me pasaban de un teléfono a otro”, dijo Talavera.

Tras este enojo, fue cuando llamó a Telemundo 52 Responde. El equipo de Responde se comunicó con DHL donde explicaron que el derecho de aduana se paga en el país al que llega el envío, y que los representantes de DHL debieron habérselo dicho a Talavera, por lo que le enviaron una carta disculpándose, en la cual expresaron “sentimos mucho que su envío no se entregó en la fecha esperada, y que no se le informó sobre los impuestos”.

La compañía aseguró que se están tomando las medidas necesarias para que eso no se repita con otros clientes. Adicionalmente, como muestra de buena voluntad, y a manera de disculpas, le enviaron a Talavera un pago de $200.00, lo cual la dejó satisfecha.

“Ya yo estaba cansándome, pero dije no, no me voy a cansar. ¡Dedo al renglón!

Es importante, en envíos internacionales, asegurarse de preguntar las reglas del país al que está mandando su encomienda, pues los impuestos de aduanas varían, y es importante que los calcule, para decidir si vale la pena mandar su paquete o no.