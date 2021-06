Capturan a la última de las 40 vacas que escaparon de un matadero en Pico Rivera

La única vaca que quedaba suelta después de que 40 escaparan de un matadero de Pico Rivera fue encontrada el jueves a millas de distancia en South El Monte.

Un agente localizó a la vaca en Whittier Narrows Park, a unas siete millas al norte de la planta empacadora de carne Manning Beef. La vaca fue capturada y sacada del parque en un remolque.

Las vacas escaparon el martes por la tarde y terminaron en un vecindario de la ciudad Pico Rivera. Treinta y ocho vacas fueron recuperadas y una fue sacrificada a tiros por un alguacil después de atacar a una familia, pero una vaca continuó perdida hasta el jueves por la mañana.

Caos en Pico Rivera

Las vacas escaparon cuando una puerta en la planta empacadora de carne se dejó abierta accidentalmente, dijo el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles en un comunicado.

El ganado se dirigió a un vecindario a una milla de distancia y una vaca atacó a cuatro miembros de una familia, tirándolos al suelo. Todos sufrieron heridas leves.

La unidad del alguacil a caballo fue enviada para ayudar a recuperar y transportar las vacas.

Un video del lugar mostraba a las vacas juntas en un camino de entrada, algunas alimentándose de pasto. Las autoridades atrincheraron a las vacas en el callejón sin salida y estaban tratando de acorralarlas en un remolque alrededor de las 9:25 p.m.

Las vacas anduvieron sueltas durante horas, deambulando por barrios residenciales y evadiendo la captura.

Un grupo líder de derechos de los animales expresó el miércoles su pesar por el desarrollo.

“PETA desea que las vacas que escaparon de un matadero a un vecindario de Pico Rivera, California, el martes hubieran llegado a la libertad, algo por lo que lucharon arduamente, en lugar de ser detenidas y devueltas al matadero o, en el caso de una vaca, ser baleado en el lugar por la policía'', dijo un comunicado de PETA.

“La búsqueda desesperada de estas vacas por la libertad debería haber sido reconocida trasladándolas a un santuario, donde podrían haberse unido con otras vacas rescatadas, haber amamantado a sus terneros en paz y haber vivido sus vidas tal como usted y yo esperamos hacerlo”, dijo la presidenta de PETA, Ingrid Newkirk.

Los miembros de Animal Alliance Network están planeando una vigilia para las vacas el jueves por la noche frente al matadero.

