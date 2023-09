Captan a delfines nadando en aguas azul neón en Newport Beach

Un grupo en Newport Beach disfrutó de un festival acuático de luces mientras presenciaban delfines nadando a través de brillantes olas azules.

El fotógrafo Mark Girardeau capturó el espectáculo la noche del 10 de septiembre. Este espectáculo de luces se realiza cuando el fitoplancton llamado dinoflagelados abunda a lo largo de la costa y crea el fenómeno natural conocido como bioluminiscencia.

El plancton hace su magia cuando recibe mucha luz solar y reside en aguas cálidas con altos niveles de nitrato y fosfato, según Jessica Roame, gerente de educación y comunicaciones de Newport Landing y Davey's Locker Whale Watching.

El Deep Ocean Education Project clasifica la bioluminiscencia como común en los ecosistemas marinos.

La duración y frecuencia de la bioluminiscencia es difícil de predecir. La luz azul se distribuye por el movimiento de las olas del océano y sus habitantes.

Los dinoflagelados utilizan la bioluminiscencia para disuadir a sus depredadores, según el Instituto Scripps de Oceanografía. Sus otras funciones incluyen localizar presas y comunicarse con miembros de la misma especie.

Girardeau sugiere que aquellos que quieran experimentar la bioluminiscencia se dirijan a la playa después del anochecer.

“Después de las 10 u 11 en punto suele ser lo mejor, pero antes lo he visto muy bien justo después del atardecer”, dijo Girardeau. "Pero en general, cuanto más tarde en la noche, mejor".

Cruise Newport Beach ofrece cruceros nocturnos con bioluminiscencia hasta que el fenómeno natural desaparezca.

