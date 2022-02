Captado en video: oficial dispara a sujeto después de que colapsara

Un video corporal de un tiroteo mortal por parte de un oficial del alguacil que está siendo litigado en el Tribunal Superior del Condado de Riverside fue revelado públicamente el viernes.

El video muestra a un oficial disparando múltiples rondas de su pistola mientras perseguía a un sospechoso de 26 años, incluidas cuatro rondas después de que el hombre se había colapsado.

“Edward Paul Manning no estaba armado. No era violento, y estaba huyendo cuando el agente le disparó repetidamente por la espalda”, dijo el abogado John Taylor.

“Edward no era una amenaza para ningún oficial. Necesitaba ayuda, pero, en cambio, los agentes intensificaron la situación y lo mataron”, añadió.

Taylor y el coasesor Peter Reagan, quien están representando a la familia Manning en una demanda civil contra el departamento del alguacil y el condado, buscan daños compensatorios y punitivos no especificados por el tiroteo de 2017, esto después de que un juez ordenará al personal del alguacil que diera a conocer el video. Los abogados proporcionaron las imágenes de la cámara corporal durante una rueda de prensa en el centro de Riverside.

“En público, el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside afirman acoger la transparencia, pero a puerta cerrada, el departamento lucha por mantener evidencia, como este video, salga a la luz'', dijo Reagan. “Ellos predican transparencia en público, pero fomentan el secreto en privado.''

Los oficiales del alguacil se negaron a comentar sobre el video, diciendo que no habría una respuesta formal porque el litigio está sin resolver.

Según los demandantes, Manning estaba "buceando en la basura'', o allanamiento, en los contenedores adyacentes a Desert Premium Outlets en Seminole Maneje en Cabazon alrededor de las 9:30 p.m. el 4 de marzo de 2017, lo que incitó a los agentes de seguridad a llama al 911.

Los agentes de la patrulla llegaron al lugar poco tiempo después y se enfrentaron a Manning, quien huyó hacia el este en Seminole, esquivando el tráfico de la calle antes de correr a través de la Interestatal 10, de alguna manera evitando ser atropellado en la autopista, según los informes del alguacil publicados inmediatamente después del tiroteo.

Numerosas unidades de patrulla convergieron en el lugar para detener a Manning, usando un helicóptero del sheriff para ayudar en la búsqueda.

El diputado George Scott se encontró con el sospechoso en Johnson Lane mientras ayudó a establecer el perímetro y lo persiguió, corriendo detrás de Manning mientras el sospechoso se dirigió a un campo grande, dijeron los investigadores.

Scott notó lo que creía que era un objeto de metal en la mano izquierda de Manning, y aparentemente asumió que era un arma de fuego, dijeron las autoridades.

El video de la cámara corporal comienza con Scott persiguiéndolo a pie, gritando, “¡Déjame mirar tus manos! ¡Déjalo caer!''

Luego hay una rápida sucesión de 11 disparos, tras los cuales Manning se derrumba debajo de un árbol. Scott vuelve a gritar: “¡Déjame ver tus manos! ¡Déjame ver tus manos!''

Manning responde: "Está bien", y Scott grita: "Levanta las manos", inmediatamente disparando cuatro rondas adicionales. Manning, gravemente herido, gimiendo de dolor, pero no dice nada más.

Scott procede a hacer un anuncio en su radio, declarando, que “el sujeto recibió un disparo. Sin embargo, él no me está mostrando sus manos. No lo podemos ver. Está debajo de un árbol. No puedo ver sus manos. Me estaba señalando con algo, y lo sostiene en su cintura”.

Scott recarga su arma semiautomática y se le unen cuatro o cinco otros oficiales, incluido un sargento, todos los cuales entrenan sus armas de fuego en Manning, quien está inmóvil, según el video.

Aproximadamente dos minutos después, esposan a Manning y fue llevado a un centro de traumatología, donde murió esa noche.

Ni Scott ni sus compañeros oficiales resultaron heridos.

El sargento del alguacil Brandi Swan le dijo a City News Service que Scott fue "a otra agencia (aplicación de la ley), aunque no reveló cuál y no especificó cuándo hizo el cambio”.