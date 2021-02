Captado en video: Hombres roban unos cachorros a golpes en North Hollywood

La policía está buscando a varios hombres que a golpes despojaron a una familia latina de North Hollywood de varios cachorros. El violento asalto quedó captado en cámara.

La señora Ana Vásquez luchó contra uno de los hombres que participó en el robo de sus dos cachorros el pasado viernes en su residencia.

“Después él viene y me pega otra vez y cuando yo veo que el me pega, yo me corro para la puerta, cierro la puerta, y el tira el perrito por la ventana. Y cuando él ve que yo quiero agarrar el perrito, él viene y pega en esto de aquí”, dijo Vásquez.

Como ella le reportó a la policía – una mujer contactó a la familia para pedirles ver a los cachorros con la supuesta idea de adoptar a uno. En el video, se puede ver a Vásquez entrando con esa sospechosa. Se supone que iría sola pero no fue así.

Poco mas tarde, llegó un hombre que se supone es el hermando de la mujer. Luego de entrar en la casa, él mismo trae a un tercer individuo que, como se muestra en las imágenes, usaba una capucha color claro.

“Dos personas mas la muchacha se entraron a mi casa, el segundo muchacho empujó a mi esposa, agarro a un perrito, se lo dio al otro sujeto que salió corriendo”, destacó el esposo de Ana Vásquez, Osvaldo Vásquez.

Vásquez estaba aterrorizada y por mas que intenta evitar que huyan, los hombres lograron escapar.

“Pensé en mi hija porque ella estaba en la otra habitación y lo único que le grite a mi hija, ‘no salgas, no salgas’ cuando veo que él tira mi perrito y el otro señor lo agarra”, explicó Vásquez.

La policía logró arrestar a la mujer que coordinó la visita. Fue identificada como Crystal Valdez de 24 años. Pero todavía buscan a los otros individuos que se pueden ver en el video.

“Un perrito puede costar entre $3,200 a $5,000 dólares”, dijo Osvaldo. “El perrito que nosotros le ofrecimos a esa muchacha para adoptar costaba $5,000 dólares.”

Ellos dicen que las redes sociales son un gran medio donde los pueden encontrar así que piden al público que esté alerta y que se comuniquen con la policía de Los Ángeles, que son quienes llevan el caso para que se logre el arresto de los ladrones.