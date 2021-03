Caos y confusión tras explosión de fuegos artificiales en Ontario

Investigadores planean buscar en lo que queda de la propiedad de Ontario, donde una pila de fuegos artificiales explotó el martes en un estallido mortal que sacudió los nervios y voló las ventanas de las casas ubicadas a unas cuadras de distancia.

Dos personas murieron cuando un gran alijo de fuegos artificiales explotó en la comunidad del Inland en el sur de California, provocando una serie de explosiones y enviando una columna de humo sobre el vecindario. El humo continuó saliendo del vecindario el miércoles por la mañana temprano.

Las autoridades, incluido el FBI, están investigando la explosión de lo que se creía que eran fuegos artificiales de calidad comercial en Ontario, a unas 35 millas al este de Los Ángeles. Unos 50 bomberos todavía trabajaban para apagar las llamas tres horas después de la explosión inicial, cuando aún se podía escuchar el estallido de más fuegos artificiales.

"Sinceramente pensé que alguien nos estaba bombardeando", dijo la residente Jamie Ortega, envuelta en una manta afuera de su casa. "Tenía miedo. Mi esposo no estaba en casa, así que no sabía lo que estaba pasando".

Aún se podían escuchar explosiones más pequeñas el martes, después de las 7 p.m., y todavía salía humo de la propiedad. La condición del edificio se consideró demasiado peligrosa para que los investigadores ingresaran el martes por la noche.

Los fuegos artificiales son ilegales en Ontario, como lo son en muchas ciudades de California. El jefe de policía de Ontario, Mike Lorenz, dijo que en el pasado se llamó a oficiales al área por informes de fuegos artificiales.

“Basado en el volumen de la explosión y lo que sucedió, esto es único”, dijo Lorenz.

Los funcionarios no tenían información de inmediato sobre el origen del alijo de la explosión o qué estaba sucediendo en la casa donde estallaron las explosiones.

"No sabemos nada sobre los fuegos artificiales en este momento", dijo el jefe de bomberos de Ontario, Ray Gayk.

Las dos personas que murieron parecían estar dentro o alrededor de la casa, dijo Gayk. Otras tres personas sufrieron heridas leves y no fueron hospitalizadas, dijo Gayk.

Otras personas cercanas pudieron escapar, dijeron las autoridades.

Los equipos de emergencia respondieron alrededor del mediodía tras los informes de múltiples explosiones. Los residentes describieron una explosión inicial, luego una segunda explosión más grande que sacudió la casa.

"La única forma en que puedo describirlo es que recogí la casa y la dejé caer", dijo la residente Trina Barich. "No me sentí como un terremoto. No fue un trueno. No fue nada que haya sentido antes".

Oscar Vargas Ibarra, de 17 años, que vive a dos casas del lugar de la explosión, le dijo a Los Angeles Times que cuando ocurrió la primera explosión, agarraron a su perro y salieron disparados a la calle. El adolescente dijo que sabía que las personas que vivían en la casa destruida tenían fuegos artificiales, aunque no sabía cuántos.

“Siempre los lanzaban, a veces al azar, como en espectáculos nocturnos o en vacaciones”, dijo.

Los bomberos lograron liberar a un caballo en la propiedad que estaba atrapado contra una cerca cerca de un montón de escombros en llamas. Otro caballo logró escapar ileso.

Varios vecinos dijeron que las ventanas de sus casas fueron destrozadas por la explosión inicial. Horas más tarde, ocurrieron varias explosiones más pequeñas, aparentemente de los fuegos artificiales restantes, y una columna de humo se elevó del área.

Las personas cercanas fueron evacuadas al menos durante la noche o hasta que el área sea declarada segura, dijeron los bomberos. Unas 60 personas se registraron en un refugio de la Cruz Roja. Dieciséis personas fueron alojadas en hoteles para pasar la noche.