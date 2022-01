Incendio daña vehículos en complejo de apartamentos en Canyon Country

Un incendio quemó al menos ocho autos y otros resultaron dañados por el intenso calor después que las llamas alcanzaran una cochera durante la noche en un apartamento en Canyon Country.

El incendio se informó el jueves, alrededor de la 1:30 a. m., en la cuadra 27300 de Camp Plenty Road en la comunidad cerca de Santa Clarita. Los detalles sobre cómo comenzó el incendio no estaban disponibles de inmediato.

No se reportaron heridos.

Los residentes dijeron que un hombre comenzó a gritar pidiendo ayuda después de ver humo y llamas saliendo de su automóvil. Otros residentes fueron despertados por las alarmas de los autos. Algunos intentaron mover sus autos a un lugar seguro.

El residente José Gutiérrez dijo que estaba en el trabajo cuando recibió una llamada de familiares y vecinos. Su camioneta estaba en llamas.

“Incluso a través del teléfono, escuchaba las explosiones”, dijo Gutiérrez. “Todo lo que escuché fueron muchas llamas y fuertes explosiones.

Alrededor de ocho cuidados estaban en llamas cuando llegaron las autoridades. Varios otros autos resultaron dañados debido al calor extremo.

Los residentes fueron evacuados cuando los bomberos apagaron las llamas. A la mayoría de los residentes se les permitió regresar a casa el jueves temprano.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.