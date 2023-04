Desalojan a residentes de un vecindario en Canyon Country por actividad policial

Un enfrentamiento armado provocó desalojos el lunes por la mañana en un vecindario de Canyon Country.

El enfrentamiento comenzó después de una persecución que comenzó luego de un informe de un robo en una estación de servicio en Saugus. Esa persecución terminó en el vecindario, pero el conductor se negó a salir de la camioneta.

Los agentes respondieron a la cuadra 19300 de la Calle Newhouse, en la comunidad ubicada al este de Santa Clarita, alrededor de las 6:30 a.m. Las calles cercanas se cerraron debido a la operación SWAT que involucró a tres vehículos blindados que bloquearon el SUV en un callejón sin salida.

El hombre es la única persona en el vehículo, dijeron las autoridades.

Los negociadores de crisis también respondieron a la escena intentando comunicarse con el hombre.

No estaba claro de inmediato cuántas casas fueron evacuadas.

