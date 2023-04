“Cansados de lo mismo”: Residentes de Compton indignados por vandalismo y carreras callejeras

Las marcas conocidas como “donas” y las maniobras peligrosas volvieron este fin de semana a las calles de Compton.

Pero luego vino el vandalismo en esta gasolinera en la esquina del bulevar Alondra y la venida Central

“Ya fue lo peor que pudieron haber hecho, atentar contra la integridad de mi compañero”, dijo Francisco Jacobo, empleado de la gasolinera quien cuenta que “él se encerró en el baño y llamó a la policía, llamó a mi manager y esperó auxilio, no podía hacer nada”.

Pero este grupo que sobrepasaba las 200 personas, se fueron a la avenida Rosecrans donde una birrieria, una venta de pollos y una lavandería también fueron saqueadas.

“Ahorita en la mañana el nuevo cocinero me dijo que estaba todo quebrado, que el dinero no estaba y que se habían metido por la puerta principal”, dijo Digna Samaniego, propietaria de uno de los negocios afectados.

Por su parte, Miguel Meza, portavoz de LASD dijo que “hasta ahorita no hay arrestos. Tenemos investigadores y detectives, y los alguaciles que están patrullando, tratando de agarrar más información y obtener información de estas personas que fueron las que se llevaron las cosas de estos negocios”.

Pero la comunidad está indignada por estos actos de vandalismo y de toma de calles que está atentando contra la seguridad de la ciudad.

“Mi hermano no tenía nada que ver con esto y cayó víctima, tenía 27 años. Me mataron a mi hermanito y no es justo. Ustedes no saben lo que es el dolor de ver a tu mamá tener que enterrar a su hijo, eso no es justo”, dijo entre lágrimas Cindy Enamorado.

Ella es la hermana de Raymond Olivares, quien fue atropellado mortalmente el pasado 19 de febrero por uno de los participantes en este tipo de carreras.

Cindy participó el sábado por la noche en una reunión comunitaria con las autoridades en la cual piden una solución a este problema.

“Sí, hablamos con ellos y lo que expresaron es que no hay fondos y no hay personal”, dijo Cindy.

Miguel Meza, del LASD dijo que “nos sentimos con las manos atadas porque no hemos podido hacer lo que hemos querido hacer y es ayudar a la gente y detener a estos individuos”.

El compromiso está en unir diferentes agencias del orden aseguró el oficial Meza. “Lo que queremos es, ahora en esta reunión que tuvieron, ver que podemos hacer para parar lo que están haciendo en las calles, porque en la comunidad ya están cansados de lo mismo”.