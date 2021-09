Cáncer de próstata: una enfermedad que no tiene síntomas

Durante más de 40 años, Maria Guadalupe Lorenzana y su esposo Manuel fueron inseparables, junto a sus 3 hijos.

Sin embargo, hace apenas unas semanas, luego de una larga batalla contra el cáncer de próstata, esa felicidad compartida se esfumó.

“Yo hay noches que todavía no duermo, pensando en él, echándolo de menos, al lado, es duro”, cuenta Lorenzana, quien lamenta la muerte de su esposo.

El cáncer llegó a otros órganos y resultó fatal. Una posibilidad cuando no se detecta a tiempo.

Conciencia sobre este flagelo

Septiembre es el mes de concienciar sobre la prevención del cáncer de próstata, que de ser diagnosticado a tiempo se puede tratar en un 99% de los casos.

“El cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre en Latinoamérica”, señala el Dr. René Sotelo, urólogo y oncólogo del Departamento de Urología Universidad del Sur de California (USC). “Uno de cada 8 hombres en Estados Unidos va a tener cáncer de próstata, entonces es definitivamente un problema importante”.

De acuerdo con el Dr. Sotelo, los tabúes es lo que evita que los hombres se sometan a las pruebas para la detección de esta enfermedad.

El Pylarify, fabricado por Progenics Pharmaceuticals, Inc., no reemplazará las pruebas de detección de sangre tradicionales, pero podría ayudar a guiar a los médicos cuando el cáncer se propague. El cáncer de próstata es la tercera forma de cáncer más común en los Estados Unidos.

“Además del examen de sangre se hace el examen digital de la próstata, donde se toca la próstata a través del tacto rectal”, dice el Dr. Sotelo.

Sotelo asegura que es un examen que se hace con cuidado, con dignidad, con respeto y aporta mucha información.

“Todo hombre mayor de 50 años de edad debe ir una vez al año a chequearse con el urólogo”, aconseja el Dr. Sotelo. “Si tiene antecedentes de cáncer de próstata debe hacerlo a partir de los 40 años de edad”.

Superación de los tabúes

Uno de los pacientes del Dr. Sotelo, Andy Abad, siguió sus consejos, porque su hermano padeció de este tipo de cáncer.

“Hicieron el ‘biopsy’ y el doctor que era como un ángel, Rene Sotelo, me dijo que este cáncer es agresivo y hay que sacarlo, pero ahora, no se puede esperar”, dijo Abad, Guitarrista y profesor de la Escuela de Música de USC.

Tras una cirugía exitosa, este profesor de música de USC y guitarrista de Jennifer Lopez apoya la guía en español que ofrece la Fundación de Cáncer de Próstata.

Cuando los hombres experimentan problemas para orinar y sienten urgencia durante la noche, lo más seguro es que tengan agrandamiento de la próstata.

“No es muy cómodo, pero if you do get cáncer, va a ser peor”, dice Abad.

El galeno destaca que el cáncer precoz de próstata no tiene síntomas, y es importante no esperar a tener síntomas para acudir al urólogo a chequearlo.

“Es quitarnos ese tabú de la cabeza y es entender que esto es importante chequearlo”, señala el Dr. Sotelo.

Para leer la guía en español de la Fundación de Cáncer de Próstata haga clic aquí.