Canceló la orden de una computadora, y tienda se negaba a darle el reembolso

A la familia García le urgía una computadora portátil, pero tras ordenarla por internet, encontraron una en otra tienda, y cancelaron su orden. El problema fue que no recibían su reembolso.

Verónica García cuenta que intentó seis veces comunicarse con la compañía en persona y por teléfono, sin éxito, afortunadamente, cuando llamó a Telemundo 52 Responde, el problema se solucionó.

García contó que en agosto, decidió comprar una computadora para su trabajo, pero cuando fue a Best Buy, no la tenían disponible en la tienda, no obstante, le ofrecieron ordenarla ahí mismo, por internet, y eso hizo, pagando $1,100 en efectivo, y el resto, $398 con su tarjeta, un total de $1,340.00.

“Como yo la necesitaba fui a otra tienda y la encontré, la compré, y dije, devuelvo el producto y cuando me regresen el dinero, pago el nuevo”, dijo García, quien canceló su compra, pero no recibió su reembolso.

Así que canceló su orden por internet, donde decía que pronto recibiría su reembolso.

“[Dijeron] que iba a esperar de 7 a 10 días para el reembolso del dinero, y dije, está bien”, dijo García.

Pero pasó el plazo, y no recibió su reembolso.

“Fui a la tienda y pregunté que-que pasaba, y me dijeron que no me podían ayudar porque lo hice en línea”, añadió.

García se comunicó con servicios al cliente.

“Cuando llame la primera vez, me dijeron, ‘vamos a hacer el reporte, y te vamos a enviar un cheque a tu casa, y lo que se compró por tarjeta a tu tarjeta’”, contó García.

Pero… ¡Nada!

“Esperé otra vez, volví a llamar y dijeron que no había ningún reporte”, dijo.

García le dijo a Telemundo 52 Responde que en total hizo seis intentos de recuperar su dinero, sin suerte.

“Tres meses… La última vez, dije bueno, si no me van a responder por mi dinero, yo tengo que ver, y fue cuando llamé a Telemundo 52 Responde”.

Telemundo 52 Responde se comunicó con Best Buy donde solicitó que indagaran sobre el porqué el retraso en el reembolso de la señora García. Best Buy dijo que inmediatamente se comunicarían con ella.

“En la tarde me llamaron y me dijeron que yo pasara a la tienda por mi dinero”, dijo García.

Telemundo 52 Responde se alegra de haber podido agilizar el reembolso. Irónicamente, el problema principal parece haber sido que parte del pago se hizo en efectivo. Así que, si usted puede, es recomendable con compras mayores, usar tarjeta de crédito, pues es más fácil cancelar o tener protecciones en caso de que haya algún problema.