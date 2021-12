Cancelan celebración presencial de Año Nuevo en Grand Park

La ciudad de Los Ángeles ha cancelado la celebración presencial de Año Nuevo en Grand Park, y decenas de bares están haciendo lo mismo debido al repunte de casos de COVID-19.

El dramático incremento en casos de COVID-19 tiene preocupados a muchos médicos, y es por eso que están recomendando no asistir a fiestas de fin de año, y si lo hacen, cuando menos estén vacunados y utilicen un buen cubrebocas.

Los trabajadores han terminado de armar el escenario donde se presentarán los artistas para la celebración de Año Nuevo en Grand Park en el centro de Los Ángeles, pero no habrá auditorio, recuerde que será una celebración virtual transmitida en el canal de YouTube de Grand Park, la razón, la ola de casos de COVID-19.

“Desgraciadamente en este momento que vemos un repunte con en la variante Ómicron nos pone de pelos de punta a todo el sistema de salud, ¿Por qué?, porque el aumento de casos, aunque la mayoría han sido leves, quiere decir de todos modos que se van a escapar y van a haber personas que terminen en el hospital, sobre todo las personas que no están vacunadas”, dijo el doctor Ilan Shapiro, Director Médico de Salud y Bienestar Altamed.

El temor a contagios afecta ya algunos negocios en el área de West Hollywood. El restaurante y bar “Soulmate” cerró sus puertas por el repunte de COVID-19, y no abrirá hasta después del primero del año. El restaurante “Stache” está cerrado, pero planea abrir el 29 de diciembre, Tsubaki dijo que abrirá nuevamente cuando se controle la ola de la variante Ómicron.

Muchos que estaban por visitar el sur de California, ya cambiaron sus planes para recibir el Año Nuevo.

“Íbamos a viajar a Las Vegas, pero decidimos cancelar el viaje porque pensamos que lo más sensato en este momento es resguardarnos en nuestros hogares, y quedarnos lo más seguro posible”, dijo Mateo Deaza, visitando Los Ángeles.

Los expertos recomiendan evitar celebraciones muy concurridas, especialmente si presentan síntomas, pero si lo hace, trate de mantener la sana distancia y utilice una mascarilla N-95.

“Si ya estamos yendo a una fiesta es importante ir a una fiesta, porque no queremos ser como abejita que va de un lado a otro polinizando o repartiendo regalitos, o al revés, también recibiendo regalitos de otras personas más”, dijo Daeza.

No hay duda que lo mejor es no arriesgarse y sobre todo vacunarse.

“Creo que todo mundo debería quedarse en casa y no salir a celebrar, no estamos para celebrar, estamos para quedarnos en casa, cuidarnos, y no olviden la vacuna por favor, porque el COVID-19 existe, yo casi muero por el virus”, dijo Joanna Ciro, celebrara en casa la llegada del 2022.

