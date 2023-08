Cancela viaje a Centroamérica tras demora de pasaporte, y casi pierde más de mil dólares

Ilusionado, en cuanto se volvió ciudadano, nuestro televidente planeó viajar a El Salvador, pero hubo un contratiempo, y tuvo que posponer su vuelo.

José Gómez estaba desesperado porque su pasaporte no le llegó a tiempo, y el vuelo que compró no era reembolsable, así que, básicamente, había perdido lo que pagó por sus dos boletos, afortunadamente, cuando apelamos a la buena voluntad de la aerolínea hubo respuesta.

Cuando por fin recibió su ciudadanía, lo primero que pensó José es que finalmente podría viajar a El Salvador, y esa gran ilusión era principalmente porque tenía 20 años sin ver a una persona muy especial.

“Pues mi mamá, de verdad, está bastante enferma, y antes de que otra cosa suceda, quiero verla”, dijo Gómez.

Por eso, este 20 de marzo, en cuanto pudo, presentó su solicitud para sacar su pasaporte americano y empezó a planear su viaje.

“Como ellos me dijeron que se llevaba entre 10 y 13 semanas, entonces yo dije voy a comprar el pasaje el 27 de junio, ya para ese tiempo tengo el pasaporte”, dijo Gómez.

Pero, unos días antes de su vuelo, recibió una preocupante carta del Departamento de Estado de EEUU.

“Necesitaban el nombre de mi mamá y de mi papá, que no lo había puesto en la aplicación”, dijo.

Con el tiempo encima, él y su esposa, cayeron en cuenta de que su pasaporte no llegaría a tiempo, así que llamaron a su agente, y trataron de cancelar sus vuelos, por los cuales habían pagado $1,280.00.

“Dice la señora [la agente], esta gente no regresa el dinero, y me quedé yo, ¿para dónde agarro”?, dijo María Villatoro, esposa de José.

“Yo, bien desconsolada, dije: ¿será que vamos a perder ese dinero? Entonces fue cuando yo bien, dije no, este dinero no se va a perder, yo tengo que hablar, tengo que preguntar”, yo pregunté y me dijeron que hablara al canal 52, que ahí me podían ayudar”, dijo.

Cuando llamó el señor Goméz a Telemundo 52 Responde, el equipo le explicó que Volaris, efectivamente, cobra una multa por hacer cambios a sus planes de vuelo, pero aún Telemundo Responde decidió hacer una petición especial a la aerolínea, y respondieron.

“Luego, luego recibí una llamada de Volaris”, dijo Gómez.

Volaris les informó que les otorgarían un crédito de $566.00 a cada uno, un total de $1,132.00 que tendrán disponibles hasta enero del 2024, así que solo pagarán una multa de $148.00, en lugar de los $900 que según les dijo su agente inicialmente, habría costado hacer el cambio.

Telemundo 52 Responde logró ayudar a la familia Gómez, y recordaron la importancia de fijarse muy bien en las políticas de cambios y cancelaciones de su aerolínea. Y si está en espera de documentos para viajar internacionalmente, como en este caso, definitivamente considere pagar una cuota adicional o un seguro de viajes, para tener flexibilidad en caso de imprevistos.