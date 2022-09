“Me ilusioné”. Cancela contrato con abogados de inmigración, y no podía recibir su dinero de vuelta

Blanca Ramos decidió cancelar su contrato con una firma de inmigración días después de firmarlo, pero le informaron que no era posible recibir un reembolso total.

“Pues me ilusionaron, yo me ilusioné”, dijo Ramos que al parecer pagó en total $6,500 para tratar de arreglar su situación migratoria, aunque varios expertos ya le habían dicho que su caso era muy arriesgado, y no había garantías.

Otros abogados me hablaron con la verdad y me dijeron “no te podemos ayudar en tu caso”. En el 2019, cuando decidió ir a la firma Inmigrantes primero, en Corona, aceptaron representarla.

“Me hicieron una cita y me dijeron que sí, yo podía arreglar. Primero me pidieron $1,500 para la FOIA que le sacan, pero eso duró tres años”, dijo.

Fue hasta abril del 2022, cuando asegura la contactaron de nuevo. “Me pedían $5mil, yo se los llevé, con trabajo, pero se los llevé”, dijo.

Comentó que firmó el contrato, que asegura sólo le entregaron en inglés, a pesar de que ella no habla ese idioma, pero a los cuatro días, tras pensarlo mejor, se arrepintió, y llamó para cancelarlo.

Sin embargo, como le explicaron, ya era demasiado tarde, y es que, la ley da sólo 72 horas para cancelar un contrato y ella llamó después de ese tiempo.

“Estaba desesperada por recuperar mi dinero, y ellos me dijeron que no, y yo los llamé a ustedes”.

Cuando se comunicó con nosotros, revisamos sus documentos y pedimos a la firma Inmigrantes primero considerar una devolución para Ramos.

Nos contestaron por escrito que “debido al privilegio entre abogado y cliente, no podemos hablar sobre su caso”, pero nos pidieron solicitarle a Ramos que les llamara nuevamente, lo cual hizo, y tras dialogar con ellos, le devolvieron un total de $3,500, tras reducirle los costos del trabajo que ya habían realizado.

Cabe mencionar que, aunque pedimos a la firma Inmigrantes primero una última declaración, optaron por no hacer más comentarios, pero Ramos, quedó satisfecha.

Recuerde, es muy importante leer bien todo contrato, y asegurarse de entenderlo. Si no le queda algo claro, siempre pregunte. En casos de inmigración, tiene derecho a solicitar el contrato en español si lo prefiere, y tomarse su tiempo antes de firmarlo y hacer pagos.