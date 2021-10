Campaña masiva busca que más latinos reciban la vacuna contra el COVID-19

El condado de Riverside lanzó una masiva campaña para motivar a los residentes hispanos y afroamericanos no vacunados a recibir la dosis, esto ante el bajo número de personas que no han acudido a inocularse.

Y aunque hay avances dentro de la campaña de vacunación, las comunidades hispanas y afroamericanas es donde se registra al parecer menos interés para recibir la vacuna.

La nueva campaña de vacunación contra el COVID-19 tiene como objetivo persuadir a personas que no están vacunadas a inocularse, especialmente en las comunidades hispanas y afroamericanas.

“Para la mayoría de gente que ya recibió la vacuna, ellos ya están protegidos, pero para quienes no están vacunadas todavía corren peligro”, dijo el doctor Geoffrey Leung, jefe de salud pública del condado de Riverside.

De acuerdo al Departamento de Salud Pública del Condado el 50% por ciento de los residentes están vacunados por completo o han recibido la primera dosis, pero entre la población hispana y afroamericana solamente un 46 % han sido inoculados.

Según Yoaska Machado, vocera del condado, dijo que esto podría ser debido a la falta de información que se difunde a través de las redes sociales, donde las plataformas como Facebook, Instagram se rumoran muchas cosas.

León Raymundo, residente del condado de Riverside, le comentó a Telemundo 52 que la vacuna de no debería ser obligatoria

“Yo si me la voy a poner por orden del trabajo, pero si fuera por mí, no me la pondría [la vacuna]”, dijo Raymundo.

Por su parte el supervisor quien representa el 4.º distrito del condado, mencionó los logros que han tenido respecto a la vacunación, un 75% entre la población regular y 94% en comunidades con trabajadores agrícolas, pero agregó falta por hacer mucho más

“Me da gusto que nuestros campesinos del Valle de Coachella se están vacunando y están siendo un ejemplo de los latinos del distrito 4.º”, dijo Manuel Pérez, supervisor del condado de Rivserside.

La vacunación es gratis, y es para todos sin importar nacionalidad, religión o estatus migratorio.

“Muchos tienen miedo de ir a pedir una vacuna o una prueba porque piensan que los vamos a entregar a inmigración, cosa que no es cierta”, señaló Machado.

El condado ha establecido, clínicas, centros de salud y unidades móviles para aplicar las vacunas totalmente gratis. Para obtener más información sobre las vacunas entre a la página de internet del condado al rivochp.org.