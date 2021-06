Incentivo más reciente para vacunarse en California: entradas gratuitas a Six Flags

Lo que debes saber Newsom anunció la donación de 50,000 boletos de admisión para los parques temáticos de Six Flags disponibles para las personas que se vacunan en lugares selectos.

Los boletos son válidos hasta el 6 de septiembre en cualquiera de los cuatro parques de Six Flags en California: Magic Mountain y Hurricane Harbor en Valencia; Discovery Kingdom en Vallejo; o Hurricane Harbor Concord.

Newsom dijo que los boletos se distribuirán en 65 lugares de vacunación. Una lista completa está disponible haciendo clic aquí.

El gobernador Gavin Newsom, elogiando el éxito de los programas de incentivos para atraer a las personas a los sitios de vacunación COVID-19, anunció este miércoles que Six Flags regalará 50,000 boletos de entrada gratuitos a los parques temáticos a las personas que se vacunen en lugares seleccionados en todo el estado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Newsom hizo el anuncio en una conferencia de prensa en Six Flags Magic Mountain en Valencia, utilizando el evento no solo para alentar las vacunas sino para promocionar la reapertura de la economía de California y alentar el regreso a las principales atracciones del estado como Six Flags.

El martes, día en que se cancelaron la mayoría de las restricciones de COVID-19 del estado, Newsom realizó un evento en Universal Studios Hollywood.

“Llevamos un mazo a la industria del entretenimiento en el último año debido a la orden de quedarse en casa, nadie es ingenuo '', dijo Newsom. “Cuando hablamos de la recuperación de California, hubo un sector de nuestra economía que se vio particularmente afectado por esta pandemia, y fue la hospitalidad, los restaurantes y el entretenimiento.

“ ... Este es un sector al que debemos prestar especial atención'', dijo. “Necesitamos estar aquí no solo cuando las cámaras estén aquí, sino mucho después para que este sector de nuestra economía vuelva a ponerse de pie''.

Newsom dijo que el estado está haciendo una gran inversión para fomentar un rejuvenecimiento del turismo e instó a los californianos a “redescubrir su propio estado”.

Después de 15 meses de restricciones, finalmente llegó la tan esperada reapertura del estado de California y residentes de Los Ángeles celebraron el poder salir a las calles sin cubrebocas, ni distanciamento social. Gabriel Huerta reporta el 15 de junio de 2021.

Para ayudar a impulsar ese esfuerzo y al mismo tiempo alentar las vacunas, Newsom anunció la donación de 50,000 boletos de admisión para los parques temáticos de Six Flags disponibles para las personas que se vacunan en lugares selectos.

Los boletos son válidos hasta el 6 de septiembre en cualquiera de los cuatro parques de Six Flags en California: Magic Mountain y Hurricane Harbor en Valencia; Discovery Kingdom en Vallejo; o Hurricane Harbor Concord.

Newsom dijo que los boletos se distribuirán en 65 lugares de vacunación. Una lista completa está disponible haciendo clic aquí.

Entre los proveedores de vacunas que distribuyen los boletos en el área de Los Ángeles se encuentran el Centro de Educación y Salud Familiar, el Centro de Servicios de Chinatown, la Clínica Sierra Vista, los Centros Médicos Comunitarios, los Centros de Salud Elica, el Instituto JWCH, Lifelong Health, UCI Family Health, Tiburcio Vasquez Health Centers y St. John's Well Child and Family Centers. Kaiser Permanente, Dignity Health, Curative y Color Health también distribuirán boletos en ubicaciones selectas.

Los premios son parte de un programa de incentivos de $116.5 millones “Vax for the Win” anunciado por el gobernador Newsom con la esperanza de atraer a las personas a recibir las vacunas contra el COVID-19.

El anuncio es una continuación de un programa de incentivos que se destacó en el sorteo del martes de 10 ganadores de $1.5 millones cada uno. El estado otorgó previamente $50,000 cada uno a 30 residentes elegidos al azar que han sido vacunados al menos parcialmente.

El estado también continúa distribuyendo tarjetas de regalo o de supermercado de $50 a las personas que reciben su primera dosis de vacuna. Newsom dijo que el estado ha distribuido alrededor de 920.000 de los 2 millones de tarjetas disponibles.

Sorteo de paquetes vacacionales

El 1 de julio, el estado llevará a cabo otro sorteo de premios para los residentes vacunados, regalando seis paquetes de vacaciones en California:

un viaje a Anaheim, con estadías de dos noches en tres complejos turísticos diferentes, boletos para dos días en el parque temático de Disneyland Resort, cena en la Casa Blanca de Anaheim y un certificado de regalo de $ 500 para South Coast Plaza;

una estadía en el JW Marriott Los Angeles L.A. Live, con dos asientos frente a la cancha para un juego de los Lakers, cuatro boletos para Universal Studios Hollywood y visitas a The Broad, el California Science Center y el Museo de Historia Natural;

estancia de dos noches en el Ritz-Carlton Rancho Mirage, tratamiento de spa de 80 minutos para dos y desayuno diario para dos en State Fare Bar & Kitchen;

vacaciones de ensueño en una playa de San Diego, con una estancia de cinco noches en el Catamaran Resort Hotel, clases de surf, una serie de certificados de regalo para cenar y entradas para los Padres, el zoológico de San Diego, SeaWorld San Diego y Legoland;

vacaciones de ensueño en el centro de San Diego, con una estadía de cinco noches en el Marriott Marquis San Diego Marina, cuatro boletos para la Sinfónica de San Diego, certificados de comidas, pases para el U.S.S. Midway Museum, un recorrido por el puerto, boletos para los Padres y visitas al San Diego Zoo Safari Park y SeaWorld; y

una estadía de cinco noches en el Hotel Nikko San Francisco, cuatro City Passes de San Francisco que brindan boletos para varias atracciones, paquetes de comidas en cuatro restaurantes de lujo como Jaranita y Wilder, y cuatro boletos para un juego de béisbol de los Giants.

El martes 15 de junio se vivió una ambiente de fiesta en el estadio de los Dodgers, donde el equipo angelino se preparaba para enfrentar a los Phillies de Philadelphia, esta vez, sin límite de asistencia de los fanáticos.

Los condados y las ciudades individuales también han estado ofreciendo sus propios incentivos localizados. Y junto con la reapertura de la economía el martes, hay otras ventajas sobre la mesa:

Los Angeles Clippers ofrecerá a los clientes vacunados un 15% de descuento en la mercancía del equipo en su tienda en línea de martes a domingo; y

La tienda Staples Center Team LA Store ofrecerá un 15% de descuento para los clientes vacunados, también de martes a domingo.

Newsom insistió en que el programa de incentivos ha sido eficaz.

“California afirma ser uno de los pocos estados que en realidad ha visto un aumento semana tras semana en las dosis de vacuna: 1,13 millones de personas recibieron al menos una dosis de vacuna durante los últimos siete días, 219.000 ayer en el último informe. período '', dijo.

“Eso es un aumento de aproximadamente 22% semana tras semana en términos de tasa de vacunación, lo cual es notable si se considera que más del 72% de los adultos ya han recibido una vacuna. Pero no podemos bajar la guardia ''.