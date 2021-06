Cal-OSHA modifica nuevamente normas de uso de mascarillas en lugares de trabajo

SACRAMENTO - Los reguladores del lugar de trabajo de California han retirado una controvertida regulación de máscaras pendiente mientras consideran una regla que se alinee más estrechamente con la promesa del gobernador Gavin Newsom de que el estado reabrirá completamente de la pandemia el martes.

La regla revisada de la Junta de Normas de Salud y Seguridad Ocupacional de California (OSHSB), adoptada la semana pasada después de que fue rechazada inicialmente, habría permitido a los trabajadores renunciar a las máscaras sólo si todos los empleados en una habitación están completamente vacunados contra el coronavirus. Eso contrasta con el plan más amplio del estado de eliminar prácticamente todos los requisitos de enmascaramiento y distanciamiento social para las personas vacunadas, de acuerdo con las últimas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La decisión de la junta el miércoles por la noche de retirar esa regla del lugar de trabajo antes de que entre en vigencia le permite a la junta considerar cambios en su reunión del 17 de junio y potencialmente hacer que entren en vigencia a fin de mes.

Pero algunos líderes empresariales el miércoles mantuvieron su presión sobre Newsom para que anulara la junta.

"Después de la confusión y la falta de claridad sobre la reapertura de las pautas en la audiencia de Cal / OSHA de esta noche, la comunidad empresarial estatal debe solicitar una vez más al gobernador que emita una Orden Ejecutiva antes del 15 de junio para proporcionar a todos los empleadores la coherencia y certeza en las pautas", Rob Lapsley, presidente de la Mesa Redonda de Negocios de California, dijo en un comunicado después de la votación. Eso, dijo, "será el catalizador para una reapertura económica total y creará un poderoso incentivo para vacunar a más californianos".

El objetivo del voto unánime, dijo el presidente de la junta, David Thomas, es cambiar la regulación del lugar de trabajo "para que coincida con los CDC y el Departamento de Salud Pública de California, para que todos estemos en la misma página. De eso se trata, por lo que no estamos fuera de sintonía con los demás ".

Los californianos completamente vacunados podrán dejar de usar las mascarillas en la mayoría de las situaciones a partir del martes, cuando la mayor parte de las restricciones de COVID-19 se levanten.

El personal de la junta de seguridad no especificó qué cambios recomendará la próxima semana, salvo que tratará de ajustar más estrechamente las reglas del lugar de trabajo a las pautas de salud pública.

Pero Eric Berg, subdirector de salud de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, conocida como Cal / OSHA, dijo que las pautas de salud pública generalmente permiten que cualquier persona que esté vacunada no use una máscara en interiores. Según esas reglas, dijo, "una persona vacunada no tendría que usar una máscara en el trabajo".

El cambio se produjo después de que el Dr. Tomás Aragón, oficial de salud del estado, reiteró a los miembros de la junta en una reunión especial programada apresuradamente que el estado la próxima semana pondrá fin a la mayoría de las reglas de enmascaramiento para las personas que están vacunadas, mientras continúa exigiendo que las personas no vacunadas se cubran la cara en entornos públicos cerrados. y empresas.

Las excepciones en las que todos deben permanecer enmascarados incluyen el transporte público, las clases en escuelas interiores, en instalaciones de atención médica y correccionales, y en lugares como refugios para personas sin hogar y centros de enfriamiento, dijo Aragón. Las empresas individuales también son libres de exigir que todos permanezcan enmascarados bajo las reglas generales, dijo.

Helen Cleary, directora de Phylmar Regulatory Roundtable, una coalición de grandes empresas con importantes operaciones en California, estuvo entre los numerosos representantes comerciales que instaron a la junta a cumplir su regla con los requisitos de salud pública.

“Los empleadores no pueden planificar con este alto nivel de incertidumbre”, dijo. "Estamos decepcionados y frustrados por la confusión, el proceso, la sustancia y la falta de liderazgo".

El enfoque más restrictivo de la junta del lugar de trabajo colocó a Newsom en una posición incómoda mientras lucha por una elección de destitución pendiente, aunque se mostró reacio a invalidar una junta que él designa.

"El público no distingue entre esta junta y el resto de la administración de Newsom", dijo a los miembros de la junta antes de la votación Michael Miiller, director de relaciones gubernamentales de la Asociación de Productores de Vino de California. "Lo que escuchan es que la administración de Newsom dice que usar máscaras en el trabajo puede estar aquí para quedarse".

La presión sobre la junta aumentó antes de la reunión cuando una docena de grupos empresariales, incluida la Asociación de Minoristas de California y organizaciones que representan a fabricantes, agricultores, intereses turísticos y otras industrias, enviaron una carta a Newsom pidiéndole que rescindiera las regulaciones de la junta.

Exigir mascarillas a menos que todos estén vacunados en un lugar de trabajo "crearía otra barrera más para volver a contratar y reabrir" en un momento en el que "tenemos que ofrecer incentivos para que la gente vuelva", dijeron. Además, dijeron que exigir máscaras para las personas que están completamente inoculadas podría llevar al público a creer que la vacuna no es realmente efectiva.

Laura Stock, miembro de la junta, dijo que es importante seguir protegiendo a los empleados que no tienen otra opción realista que ir a trabajar.

Por ejemplo, los datos estatales muestran que en el sector minorista en los últimos 30 días “hubo 70 brotes, más de dos al día”, dijo Stock, quien dirige el Programa de Salud Ocupacional Laboral en UC Berkeley. "Los brotes todavía están ocurriendo".

Los grupos empresariales también quieren que la junta retire su propuesta para exigir a los empleadores que comiencen a proporcionar las máscaras N95 más efectivas para uso voluntario por parte de los empleados que trabajan en interiores o en grandes eventos al aire libre y no están completamente vacunados, a partir del 31 de julio. Eso sería costoso y competitivo. con las necesidades de los trabajadores de la salud, dijeron.

Pero "el N95 es el que marcó todas esas casillas" por seguridad, dijo Stock.

Las regulaciones de la junta de Cal / OSHA se aplican en casi todos los lugares de trabajo del estado, incluidos los trabajadores de oficinas, fábricas y minoristas. Sus reglas contra la pandemia se aplican a todos los empleados, excepto a los que trabajan desde casa o cuando hay un solo empleado que no tiene contacto con otras personas.

Incluso antes de la votación del miércoles, los miembros de la junta enfatizaron que sus reglas revisadas eran temporales y nombraron un subcomité para continuar trabajando en las revisiones.