Controles de cadenas en las montañas de California: lo que los viajeros deben saber

Se espera que la nieve y el hielo cubran las carreteras en los cañones y pasos del sur de California esta semana cuando una tormenta fría azote la región.

Se desaconseja encarecidamente viajar, ya que se espera que se acumulen varios pies de nieve para el sábado. Una rara advertencia de tormenta de nieve estará vigente el viernes y el sábado para las montañas del condado de Los Ángeles y Ventura.

Mapa: Vea dónde están en efecto los controles de la cadena.

"Los viajes deben limitarse solo a emergencias", según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). "Si debe viajar, lleve consigo un equipo de supervivencia para el invierno. Si te quedas varado, quédate con tu vehículo”.

Cuando las señales de tráfico en esas áreas indiquen que se requieren cadenas, los conductores deben detenerse e instalar cadenas para llantas. No hacerlo puede resultar en una citación y una multa.

A continuación, algunas cosas que debe saber de Caltrans y la Patrulla de Caminos de California.

Los fundamentos de los requisitos de la cadena

Si no tiene cadenas, consulte las especificaciones del fabricante de su vehículo.

Las áreas de control pueden cambiar debido a cambios en el clima y las condiciones del camino. Sea consciente y esté atento a las señales.

Cuando se requieren cadenas, el límite de velocidad es de 25 a 30 mph.

Asegúrese de estar completamente fuera de la carretera hacia la derecha cuando instale las cadenas. No se detenga en un carril de tráfico.

Si usa un servicio de instalación en cadena, obtenga un recibo y el número de placa del instalador. Los instaladores de cadenas no son empleados de Caltrans.

Verá señales de "Fin de control de cadena" cuando esté bien quitar las cadenas. Conduzca más allá de las señales, salga de la carretera y quítelas de manera segura.

Tres niveles de requisitos de la cadena de California

Requisito 1 : Se requieren cadenas en todos los vehículos, excepto los vehículos de pasajeros y los camiones ligeros de menos de 6000 libras de peso bruto que estén equipados con neumáticos para nieve en al menos dos ruedas motrices. Las cadenas deben ser transportadas por vehículos que utilicen neumáticos para nieve. Todos los vehículos que arrastran remolques deben tener cadenas en un eje motriz. Los remolques con frenos deben tener cadenas en al menos un eje.

: Se requieren cadenas en todos los vehículos, excepto los vehículos de pasajeros y los camiones ligeros de menos de 6000 libras de peso bruto que estén equipados con neumáticos para nieve en al menos dos ruedas motrices. Las cadenas deben ser transportadas por vehículos que utilicen neumáticos para nieve. Todos los vehículos que arrastran remolques deben tener cadenas en un eje motriz. Los remolques con frenos deben tener cadenas en al menos un eje. Requisito 2: Se requieren cadenas o dispositivos de tracción en todos los vehículos, excepto en los vehículos con tracción en las cuatro ruedas y en las cuatro ruedas con neumáticos para nieve en las cuatro ruedas. Los vehículos con tracción total y en las cuatro ruedas deben llevar dispositivos de tracción en las áreas de control de la cadena.

Se requieren cadenas o dispositivos de tracción en todos los vehículos, excepto en los vehículos con tracción en las cuatro ruedas y en las cuatro ruedas con neumáticos para nieve en las cuatro ruedas. Los vehículos con tracción total y en las cuatro ruedas deben llevar dispositivos de tracción en las áreas de control de la cadena. Requisito 3: Se requieren cadenas o dispositivos de tracción en todos los vehículos, sin excepciones.

Información: Llame a la Red de Información de Carreteras de Caltrans al 800-427-7623 o consulte este mapa.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.