California se enfrenta a un “verano desolado” debido a la pandemia

En estos tiempos oscuros, nublados por el miedo a un enemigo que no podemos ver y protegidos en hogares que estamos ansiosos por irnos, es tranquilizador saber que las puestas de sol de California sobre el Pacífico son igual de vívidas. Pero no puedes disfrutarlos con arena entre los dedos de los pies.

La mayoría de las playas y prácticamente cualquier otro destino en California están cerrados debido al brote de coronavirus. Aunque las perspectivas han mejorado, el gobernador Gavin Newsom ha descartado la posibilidad de un verano típico.

Podría ser uno en el que viaje por Internet, controle su temperatura antes de sentarse en un restaurante medio vacío y se preocupe por las líneas bronceadas que deje su máscara facial.

Si bien es incierto cuándo volverá la vida como la conocíamos, está claro que este verano será como ningún otro.

El mensaje aleccionador de Newsom esta semana ha presagiado días cálidos sin grandes conciertos al aire libre, paseos en parques de atracciones o viajes a la costa.

Su llamado mapa de ruta para reabrir la economía no tendrá a nadie empacando su automóvil para un viaje en la carretera abierta. Se sentía más como un gráfico de las estrellas que necesitan alinearse antes de que las restricciones puedan disminuir.

"No hay interruptor de luz aquí", dijo el gobernador. "Yo diría que es más como un atenuador".

California está tratando de evitar que el virus se propague más y estire hospitales como lo ha hecho en Nueva York e Italia. Las escuelas están cerradas, muchos negocios, incluidos bares y restaurantes, están cerrados, las grandes reuniones están prohibidas y las populares rutas de senderismo y playas están en gran medida prohibidas.

Ya son más de 800 los muertos por el coronavirus en el estado, confirmó el gobernador Gavin Newsom.

Las esperanzas de una noche bajo las estrellas en un juego de los Dodgers en Los Ángeles se han desvanecido. Los sueños de comer pastel en forma de embudo y ver carreras de cerdos en la feria estatal de Sacramento se evaporaron. Las visiones de tomar el sol en las playas y montar las olas desaparecieron.

Para comenzar a relajar gradualmente las restricciones vigentes durante aproximadamente un mes, Newsom dijo que debe haber una prueba generalizada de COVID-19, que ya ha resultado problemática.

Los funcionarios de salud pública también tendrían que perseguir a todos los expuestos a alguien infectado con el virus. Esa no es una tarea pequeña en el estado más poblado de la nación, con 40 millones de personas repartidas en 750 millas (1.200 kilómetros).

Cualquier reapertura amplia dependería de una vacuna que podría estar a más de un año de distancia y evidencia de "inmunidad colectiva", lo que significa que un porcentaje suficientemente alto de personas no se infectará.

Para aquellos que se quedaron en casa, observaron el distanciamiento social y siguieron las reglas, el mensaje de Newsom sonó como algo que los californianos no pueden imaginar en verano: un día lluvioso. Y esto podría durar toda la temporada.

"Por lo que parece, será un verano realmente triste", dijo Molly Rood, quien generalmente se dirige a Hermosa Beach con un libro después del trabajo o monta su bicicleta o patineta. "El gobernador no dijo directamente: ‘Hola, ustedes no van a ir a la playa este verano’. Pero dijo de manera bastante explícita que no habrá reuniones masivas en junio, julio y agosto. Lo pones todo junto: no hay reuniones masivas significa que no hay playa, porque la playa tiene cientos de personas a la vez”.

Tres iglesias del sur de California que desean mantener sus puertas abiertas durante el brote de coronavirus demandaron el lunes al gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios.

La sensación del verano llega temprano en California, una característica del clima. Las cataratas de Yosemite están rugiendo, pero el parque nacional está cerrado y no hay turistas para empaparse en la niebla.

El Festival de Música de Coachella habría iniciado una temporada de grandes conciertos al aire libre el pasado fin de semana en el desierto cerca de Palm Springs. Pero ese espectáculo y el festival de fin de semana del Memorial Day de Napa Valley, BottleRock, se pospusieron hasta octubre. San Francisco Pride, una reunión masiva de LGBTQ que se realiza cada junio, ha sido cancelada.

Tampoco hay acampadas en los parques estatales y nacionales desde las secoyas hasta el desierto en el futuro previsible.

El béisbol ya estaría en juego en cinco estadios de las Grandes Ligas, desde San Diego hasta San Francisco. Ahora esa temporada, y todos los demás deportes profesionales, están en peligro.

Para David Brady, el verano se trata de estar al aire libre: caminar, andar en bicicleta, correr o dar un paseo. Y significa ver un partido de béisbol en el Angel Stadium en Anaheim.

"La ausencia de béisbol en este momento es realmente palpable, porque es abril y cada equipo tiene esperanza en abril", dijo Brady, profesor de política pública en la Universidad de California, Riverside. Y ahora, "ningún equipo tiene esperanza".

Antes de que la pandemia llegara a California, el gobernador ordenó a la gente que se quedara en casa y que las cubiertas para la cara fueran omnipresentes, Linda York tenía grandes planes para el verano.

La residente del sur de San José esperaba con ansias la boda de su hijo en Maui, el cumpleaños número 100 de su tía en Canadá y un viaje anual para ver a su suegra en Michigan.

Ella no está segura de que nada de eso avance después de ver la conferencia de prensa de Newsom el martes y sentir "una gran depresión y decepción". No está segura de querer subir a un avión el resto de 2020.

"Estaba pensando que iba a decir algo un poco más positivo", dijo. "Casi siento que este año va a ser un lavado".