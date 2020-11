California se acerca a un millón de casos de COVID-19

Hace un mes, Antonio Gómez III era un saludable de 46 años que luchaba como tantos otros para equilibrar el trabajo y la crianza de los hijos durante la pandemia de coronavirus.

Esta semana, está luchando por respirar después de una pelea de tres semanas con el virus.

Gómez dijo que bajó la guardia para ver a sus padres y contrajo uno de los casi 1 millón de casos confirmados de COVID-19 en California. Durante meses, el virus ha golpeado la economía, ha afectado de manera desproporcionada a los pobres y ha trastornado la vida diaria, y ahora el estado y el resto del país están tratando de frenar otra oleada de infecciones.

California será el segundo estado, detrás de Texas, en eclipsar un millón de casos conocidos. El sombrío hito en un estado de 40 millones se produce cuando Estados Unidos ha superado los 10 millones de infecciones.

La cronología del COVID-19 en Estados Unidos a menudo se remonta a California. Tuvo algunos de los primeros casos conocidos entre los viajeros de China, donde comenzó el brote. La muerte de una mujer de San José el 6 de febrero es la primera muerte conocida por coronavirus en Estados Unidos. Ese mismo mes, California registró el primer caso en Estados Unidos no relacionado con los viajes y la primera infección que se propagó dentro de la comunidad.

El 19 de marzo, el gobernador Gavin Newsom emitió la primera orden estatal de quedarse en casa del país, cerrando negocios y escuelas para tratar de prevenir el hacinamiento en los hospitales.

La propagación se ralentizó, pero California enfrentó los mismos desafíos que otros estados: proporcionar suficiente equipo de protección para los trabajadores de la salud, realizar suficientes pruebas y proporcionar resultados oportunos, rastrear infecciones y aquellos potencialmente expuestos.

A medida que el estado intentaba equilibrar la salud pública y la economía, aumentaron los casos al relajar las restricciones comerciales. Once condados esta semana tuvieron que volver a imponer límites.

El virus ha afectado especialmente a los latinos y californianos pobres. Los latinos constituyen el 39% de la población, pero representan más del 60% de las infecciones.

En los vecindarios de clase trabajadora cerca del centro de Los Ángeles, una de cada cinco personas dio positivo en clínicas comunitarias durante los primeros días de la pandemia, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo del St. John's Well Child and Family Center.

Muchos contrajeron el virus en trabajos esenciales de bajos salarios o en el transporte público y lo llevaron a hogares abarrotados.

Tras estar casi 3 meses hospitalizado por causa del COVID-19, el hombre hispano logró sobrevivir al mortal virus. Sin embargo, continúa en recuperación tras las múltiples secuelas y alienta a la comunidad a tomar el virus con seriedad.

"La tragedia de todo esto es que los pacientes se infectan en su trabajo, vienen a nosotros y se hacen la prueba, y no se les permite volver a trabajar hasta que la prueba sea negativa", dijo Mangia. "Entonces, tenemos pacientes que han perdido sus trabajos, sus hogares".

María Elena Torres enfrenta esa perspectiva. A finales de octubre, la limpiadora de 52 años de Long Beach comenzó a sentirse letárgica. Después de eso, le dolía la cabeza. Cuando comenzaron las náuseas, llamó a la clínica. Cuando fue diagnosticada unos días después, estaba vomitando tan severamente que tuvo que orar pidiendo fuerzas para regresar a su dormitorio.

Torres no sabe cómo se infectó. Tres semanas más tarde, todavía tiene ataques de náuseas y escalofríos, que contrarresta con té de orégano. No puede trabajar y corre el riesgo de quedarse atrasado con $1,200 en facturas mensuales. La oficina que le cobra el alquiler le dijo que ahora puede pagar el 25% y el resto en 2021.

“Dije: 'Eso no ayuda'”, dijo Torres. "‘ Si el virus no me mata, todos me matarán con un infarto ’".

La clínica está realizando controles de seguimiento para evaluar el impacto a largo plazo del virus, encontrando pacientes con estrés y ansiedad. "La gente está sufriendo", dijo Mangia.

Con la gente agotada por el aislamiento, los funcionarios de salud advirtieron contra las reuniones a medida que se acercan las vacaciones y la gente pasa más tiempo en interiores, donde el virus se propaga más fácilmente.

Un análisis primario de la primera de cuatro vacunas experimentales contra el COVID-19 que están probando Pfizer y su socio alemán BioNTech mostró resultados alentadores mientras el mundo aguarda con expectativa una vacuna contra el coronavirus.

Eso es lo que le sucedió a Gómez, un profesional de las finanzas que vive en Simi Valley con su esposa, una enfermera y tres hijos, de 1 a 6 años.

A medida que se acercaba su cumpleaños el mes pasado, Gómez decidió dejar que sus padres lo visitaran. Habían estado siguiendo las restricciones sociales y temía que se estuvieran deprimiendo.

Gómez y su esposa habían hecho lo correcto: usar máscaras, distanciamiento social, pero estaban cansados ​​de hacer malabares con el trabajo y el cuidado de los niños y extrañaban a su familia.

“Pensamos, incluso a pesar de los riesgos, permitir que mis padres nos visitaran durante unos días y tener un tiempo en el que pudiéramos estar juntos”, dijo Gómez el martes, respirando oxígeno suplementario. "En algún momento del camino, el virus llegó a través de mi padre, logró infectarlo y lo llevó directamente a nuestra casa".

En el cumpleaños número 47 de Gómez, su padre tenía secreción nasal y tos. El padre se enteró de que tenía COVID-19 dos días después de regresar a casa. Gomez dijo que los síntomas parecidos a los de la gripe "me golpearon fuerte y rápido" al día siguiente.

El sexto día, cuando se hizo más difícil respirar, fue a la sala de emergencias. Fue dado de alta y se le dijo que regresara si su estado empeoraba.

Cinco días después, lo hizo. Estaría en el Centro Médico Providence Cedars-Sinai Tarzana durante 12 días con insuficiencia respiratoria aguda. Recibió nuevos tratamientos, como remdesivir, el esteroide dexametasona y un fármaco antiinflamatorio experimental.

Texas se convirtió en el estado con el mayor número de casos de COVID-19 este domingo.

"Mi cuerpo estaba cayendo en espiral", dijo. "Si las cosas siguieran empeorando, quién sabe qué habría pasado".

El Dr. Tom Yadegar, un neumólogo que trató a Gómez, dijo que teme más casos como el de Gómez a medida que la gente se reúne para las vacaciones.

"Él es uno que se enfermó mucho y eso es, desafortunadamente, lo que vemos", dijo Yadegar. “Algunos no tienen síntomas. Puede infectarse y tener síntomas mínimos, y su cónyuge puede infectarse y morir ".

El padre de Gómez estuvo hospitalizado durante cinco días. Su madre se enfermó pero manejó sus síntomas en casa. Su esposa, también infectada, hizo lo mismo mientras cuidaba a sus hijos.

Gómez tiene mucho que agradecer por este Día de Acción de Gracias. Pero lo va a celebrar solo con su esposa e hijos.

“Creo absolutamente que tomé la decisión equivocada al permitir que (mis padres) vinieran”, dijo Gómez. “Realmente quiero que la gente se lo piense dos veces, que sepa los riesgos reales de reunirse con la familia incluso por unas pocas horas el Día de Acción de Gracias o Navidad. La consecuencia real es que no solo para la familia y los amigos, sino para la sociedad y todos los que están tratando de luchar contra esto ".