California recupera $1.1 mil millones en posibles beneficios fraudulentos

Cerca de $1.1 mil millones en beneficios de desempleo no utilizados regresaron a California el martes, dinero que funcionarios estatales dijeron que probablemente fue un intento de fraude durante la pandemia.

El dinero estaba depositado en 780,000 tarjetas de débito del Bank of America que nunca se usaron. Los funcionarios estatales trabajaron con Bank of America para asegurarse de que esos beneficios no pertenecieran a personas con reclamos legítimos que simplemente tenían dificultades para activar sus tarjetas. Una vez que estuvieron satisfechos, el gobierno recuperó el dinero.

Antes de la pandemia, menos de $10 millones por año en beneficios no utilizados regresaban al estado, pero el martes, la administración de Newsom anunció que eran $ 1.1 mil millones a partir de 2020, una señal del tamaño y la escala del fraude que apuntó al estado más poblado de la nación.

Los funcionarios estatales no pudieron decir todas las razones por las cuales los estafadores no usarían esas tarjetas de débito. En algunos casos, las personas que no habían solicitado beneficios de desempleo habían recibido tarjetas de débito por correo, una señal de que alguien había robado su identidad y la había usado para solicitar asistencia. Algunas de esas personas luego devolvieron esas tarjetas de débito sin usarlas.

Independientemente, el anuncio del martes fue el más grande hasta la fecha de reclamos de desempleo probablemente fraudulentos en California.

La mayor parte del dinero se devolvió al gobierno de EEUU, no al estado, porque casi todo el fraude estaba dirigido a un nuevo programa federal diseñado para beneficiar a los contratistas independientes que normalmente no son elegibles para los beneficios de desempleo.

California fue el primer estado en emitir una orden estatal de quedarse en casa durante la pandemia, lo que obligó a muchas empresas a cerrar y dejó sin trabajo a millones de personas. Desde marzo de 2020, el estado ha pagado $183 mil millones en beneficios de desempleo en base a 27,3 millones de solicitudes nuevas y reabiertas.

El Departamento de Desarrollo del Empleo de California se vio rápidamente abrumado por todas las solicitudes. Enfrentados a una intensa presión pública, los funcionarios estatales y federales relajaron algunas reglas para sacar el dinero más rápido y hacer que más personas sean elegibles para recibir asistencia.

Los delincuentes aprovecharon eso para robar alrededor de $20 mil millones en beneficios a través de una variedad de esquemas descarados, incluido el uso de los nombres de personas que obviamente no eran elegibles para recibir el dinero, como reclusos en el corredor de la muerte y un senador estadounidense en funciones.

Dada la complejidad de encontrar y procesar a estos delincuentes, los expertos creen que la mayor parte de ese dinero se ha ido para siempre.

Una auditoría estatal publicada el año pasado culpó a la administración del gobernador Gavin Newsom por "pasos en falso e inacción significativos" que contribuyeron al tamaño del fraude.

En los meses transcurridos desde que comenzó la pandemia, la administración de Newsom implementó un nuevo software de verificación de identidad que, según los funcionarios estatales, detuvo otros $125 mil millones en intentos de fraude.

Newsom también contrató al ex fiscal federal McGregor Scott para ayudar al estado a investigar y enjuiciar a las personas por robar beneficios de desempleo. En los últimos 15 meses, el estado inició 1,525 investigaciones que resultaron en 467 arrestos, 162 condenas y más de $3.4 millones en dinero incautado.

“Seguiremos trabajando con las fuerzas del orden público para poner a los estafadores tras las rejas y recuperar cada dólar robado que podamos”, dijo Scott.